El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, informó anoche que en el mes de setiembre se tendrá una fecha sobre la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) y el costo que tendrá.

En RPP Noticias, indicó que ese fue el informe que presentó el canciller Mario López Chávarri durante la sesión del Consejo de Ministros que se llevó a cabo este viernes 7 de agosto.

“Nos hemos reunido hoy (ayer) en el Consejo de Ministros y el canciller nos ha hecho una exposición detallada del cronograma que tenemos, los costos que van a tener las vacunas y probablemente tengamos bastante concreto en setiembre las fechas en que las tendremos, la cantidad de personas a vacunar y todos los detalles”, acotó.

Según explicó, se tiene que dar un adelanto de entre US$ 10 y US$ 15 millones para asegurar la venta de la vacuna. El monto total que se tendrá que desembolsar se encuentra entre los US$ 245 y US$ 400 millones.

Asimismo, el primer ministro refirió que no solamente se está evaluando la adquisición de la vacuna de la Universidad de Oxford contra la COVID-19, sino también otras alternativas.

“En setiembre ya se tiene en forma más precisa y fidedigna a quién se le va a comprar, cronograma de entrega, de pagos, etc. Ese es un trabajo que está haciendo en detalle la Cancillería conjuntamente con la comisión que se ha designado también de la empresa privada que colabora en el tema”, sentenció.

Hasta el momento, se sabe que seis vacunas contra la COVID-19 ya se encuentran en la tercera fase de ensayos clínicos. Tres de estas son chinas.

En tanto, el resto son objeto de estudio en los laboratorios de las farmacéuticas estadounidenses Pfizer, Moderna y la británica AstraZeneca, esta última en colaboración con la Universidad de Oxford.