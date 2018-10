Congreso rechaza moción de censura contra Mesa Directiva de Daniel Salaverry

El Pleno del Congreso decidió rechazar la moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso que encabeza el congresista Daniel Salaverry y es integrada por otros representantes de Fuerza Popular .

Con 32 votos a favor, 68 en contra y una abstención se decidió no admitir la moción de censura.

La sesión fue dirigida de manera momentánea por el congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, debido a que fue el candidato que quedó en segundo lugar en las elecciones de la Mesa Directiva del Congreso para el período legislativo 2018-2019.

Carlos Bruce, Marisol Espinoza y Wilbert Rosas, quienes eran sus candidatos a vicepresidentes, acompañaron a García Belaunde en la Mesa Directiva.

Alrededor de 40 minutos duró el debate de la moción de censura que fue sustentada por la congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave.

"La razón por la que estamos aquí, en un procedimiento de censura, no es por un mero trámite administrativo. Se han utilizado prácticas irregulares en este Parlamento, se han hecho procedimientos que no guardaban con un mínimo de transparencia, únicamente para forzar lo que una sola fuerza política quería ", subrayó.

De esta manera se refirió a la intención de la bancada de Fuerza Popular de someter a votación el proyecto de ley que pretende beneficiar al expresidente Alberto Fujimori pero que "tiene un proceso de debate pendiente en el país ".

DATO:

- Antes de empezar el debate, la congresista Janet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética, pidió retirar su firma de la moción de censura.

- "He escuchado mi nombre en la moción de censura, cosa que no es correcta, yo no her firmado ninguna moción de censura, así que pasamos a corregir esto", dijo la congresista de Peruanos por el Kambio.