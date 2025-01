El Congreso nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz del caso de una presunta red de prostitución enquistada en la institución, que habría sido liderada por el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia.

En esta oportunidad, la gestión de Eduardo Salhuana recibió múltiples críticas debido a una publicación en las redes sociales en la que aseguraron que el conductor de nacionalidad venezolana que trasladaba a la fallecida extrabajadora de esa oficina, Andrea Vidal, quien presuntamente estaba implicada en esta red de prostitución, era el real objetivo de los sicarios que atentaron contra su vehículo en diciembre pasado y no ella, tal como se presumía.

Esto, a pesar de que el caso aún se encuentra en proceso de investigación en el Ministerio Público.

Para justificar su teoría, adjuntaron un protocolo de necropsia que no tendría ninguna validez, debido a que no lleva la firma de algún perito o experto, así como tampoco figura el sello de la PNP o Ministerio Público.

Tras conocerse este comunicado, la comisión de Fiscalización citó para el próximo viernes 24, a partir de las 9:00 a.m., a la jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, Alejandra Aramayo, a fin de que sustente los motivos de su publicación.

Además, la también exlegisladora de Fuerza Popular deberá brindar detalles sobre las atribuciones y funciones de su oficina y se tenía facultades para emitir este tipo de pronunciamientos.

En la víspera, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuestionó al Parlamento por indicar que Andrea Vidal no fue objetivo de sicarios, pese a que el caso aún se encuentra bajo investigación.

En ese sentido, recordó que dicho poder del Estado no puede sacar conclusiones, ni analizar pericias de ningún elemento que han recabado, ya que podrían incurrir en una inconducta funcional.

Congreso incurrió en usurpación de funciones

El presidente de la comisión de Fiscalización, Juan Burgos, advirtió que el Congreso habría incurrido en usurpación de funciones tras la publicación de este comunicado, por lo que consideró que tanto la Oficina de Comunicaciones y la Oficialía Mayor deben explicar esta situación.

“El comunicado es totalmente anómalo, porque el Congreso no puede hacer o inferir este juicio si el Ministerio Público aún no concluye las investigaciones. Entonces, hay que alertar a la Oficina de Comunicaciones, a la Oficialía Mayor que estarían incurriendo en una usurpación de funciones (...) creo que se intenta mejorar la imagen del Congreso, pero no se va a lograr eso ocultando información”, indicó a RPP.

Respecto a la citación de Aramayo, dijo que se le consultará por el nombre del funcionario que le dio la orden para la publicación del comunicado.

“Ella (Alejandra Aramayo) es la jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, fue excongresista y representaba a Fuerza Popular en su momento, ahora pertenece a las filas de Alianza para el Progreso. La estamos invitando para que nos explique el porqué de este comunicado, que aparentemente estaría haciendo usurpación de funciones, porque están emitiendo un comunicado que no le corresponde, eso correspondería al Ministerio Público”, apuntó.

