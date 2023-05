La comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República acordó por mayoría citar al Ministro de Trabajo, Antonio Varela Bohórquez, para que informe sobre diversos temas vinculados a su gestión institucional, ante la demanda de diversos gremios locales y nacionales del movimiento sindical en el país.

La citación se da en un contexto en que el reciente titular del MTPE es cuestionado por un presunto plagio en su tesis doctoral. Según un reportaje de Panorama, la tesis fue procesada por el programa antiplagio Turnitin, que arrojó un 54% de índice de similitud.

En otras palabras, Varela Bohórquez habría copiado párrafos enteros sin citar la fuente y páginas completas ininterrumpidas de otros autores en su trabajo de investigación titulado “La negociación colectiva laboral en el sector público. Los procedimientos arbitrales económicos y su garantía al principio de Equilibrio Presupuestal”, que fue publicado en el 2020 y con la que obtuvo su grado de doctorado en la Universidad San Martín de Porres.

No obstante, el ministro negó que haya plagiado en su tesis doctoral y dijo que no renunciaría a su cargo.

“Mi tesis doctoral no tiene plagio. Estamos completamente seguros desde que la hicimos y ahora último que la hemos vuelto a revisar (...) de repente en la denuncia un organismo, una institución o una persona que sí cuenta con el programa (Turnitin) le ha entregado (a Panorama) un resultado que ha sido manipulado”, señaló.

Además, al ser consultado por si piensa renunciar al cargo mientras aclara toda esta situación, Varela descartó esta posibilidad.

“Yo no voy a renunciar por dos cosas en particular: no he plagiado y las denuncias existen. Cualquier persona puede ser denunciada, pero yo voy a demostrar, tanto del punto de vista particular como acudiendo a la universidad para que acredite la solidez académica de mi trabajo, que no he plagiado. Lo voy a repetir siempre: no he plagiado”, remarcó el titular del MTPE.

También descartó que vaya a denunciar al periodista y medio de comunicación que hizo la denuncia.

