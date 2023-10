Ayer el Gobierno designó a un nuevo presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud). Se trata de María Elena Aguilar del Águila, quien reemplazó a César Linares, quien solo duró tres meses en el cargo.

Aguilar del Águila, quien es médico cirujano, se desempeñó como viceministra de Salud desde el 19 de diciembre del 2022 al 9 de marzo del 2023; es decir, conoce el sector.

Sin embargo, desde el Colegio Médico del Perú (CMP) cuestionaron su designación. En diálogo con RPP, el decano de dicha institución, Raúl Urquizo, consideró que se debió evaluar mejor el nombramiento de Aguilar al señalar que dicha funcionaria no cuenta con una trayectoria vinculada a EsSalud.

“Con respecto al nombramiento de la nueva doctora (María Aguilar) ha sido viceministra de Salud Pública durante la gestión de Rosa Gutiérrez, pero es ginecóloga y nuestra preocupación es que viene de una gestión del Minsa al Seguro. A nuestro entender, debió escoger a alguien que trabaja en el Seguro, que conozca bastante el Seguro. No dudo de las capacidades de esta doctora porque no la conocemos bien, ha sido directora del Hospital Daniel Alcides Carrión en el Callao, pero eso no es suficiente”, cuestionó.

En ese sentido, advirtió que la rotación permanente de los presidentes de EsSalud origina una “mala conducción” de la institución, en un contexto de huelga de trabajadores y problemas en el sector.

“El problema del sector salud es la improvisación, no hay meritocracia, no hay concurso, entonces las deficiencias son marcadas”, apuntó.

Urquizo añadió que hoy en día existe una serie de deficiencias marcadas en el sector, como la cantidad de profesionales médicos, entre el Minsa y EsSalud, por lo que anunció que en el X Congreso Médico se planteará una reforma sanitaria en el país.

En solo dos años, nueve personas estuvieron al frente de EsSalud, que solo el año pasado tuvo ingresos por más de S/14 mil millones.

¿Cuál es la postura del gremio frente a la Ley que regula el trabajo de los odontólogos?

Respecto al proyecto de ley que modifica el trabajo del cirujano dentista a fin de que estos profesionales puedan hacer cirugías en la cavidad bucal, Urquizo se manifestó en contra de la propuesta al señalar que los odontólogos “quieren ser médicos” y buscan la aprobación de un “acto médico en odontoestomatología”.

“El Colegio Médico está pidiendo que retiren la palabra, pero ellos dicen que el Ministerio de Salud opinó a favor. Es cierto, la primera vez consultaron la opinión de un odontólogo, pero no dicen que la siguiente vez el Ministerio de Salud observó porque eso era atentatorio del acto médico y más aún ellos están haciendo una inversión muy fuerte de dinero y ¿eso qué significa? probablemente lobby”, sostuvo.

En la víspera, el decano del del Colegio Odontológico de Lima, José Rojas, recalcó que la finalidad de dicha iniciativa es únicamente del tipo laboral, por lo que enfatizó los odontólogos no van a estar facultados de hacer cirugías plásticas.

“(Los médicos) dicen que esta ley nos va a convertir en médicos cirujanos, pero si revisamos la ley en ninguna parte dice que nosotros, por hacer esta actividad, nos convertimos en médicos cirujanos. Nosotros como cirujanos dentistas estudiamos 6 años, hacemos 4 años de especialidad y en la cual somos unos profesionales de la salud en el caso de la cirugía bucal y maxilofacial”, dijo a RPP.

