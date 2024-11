El coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, consideró que el incremento de las penas de cárcel no es la solución contra la delincuencia en el país, sino contar con una estrategia global frente al crimen.

Agregó que en los últimos años las políticas de Estado frente al crimen se han basado en aumentar las penas de prisión e, incluso, se menciona la posibilidad de restablecer la pena de muerte, lo que consideró que no resuelve el problema.

“El derecho penal se utiliza como último recurso en la lucha contra la criminalidad, esa no es la solución. Usted puede decretar que todos los delitos sean de cadena perpetua y eso no logrará disminuir porque el delincuente no lee el código penal para empezar”, dijo al programa “Los Fiscales”, del Ministerio Público.

“Derecho penal no resuelve el problema”

En otro momento, Chávez Cotrina señaló que pese a que se creó el tipo penal del sicariato, todos los días siguen los asesinatos por encargo.

Por ello, consideró que ha quedado demostrado, no solamente en el Perú sino a nivel mundial, que el derecho penal no resuelve el problema de la criminalidad.

Finalmente, insistió en que existe una campaña para presentar ante la población la idea de que los policías detienen a los delincuentes, pero los fiscales luego los liberan.

En ese sentido, explicó que los integrantes del Ministerio Público disponen la libertad de los detenidos, porque hay normas recientes que impiden la aplicación, por ejemplo, de la prisión preventiva.