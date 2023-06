El Gobierno de Dina Boluarte designó hoy al excongresista de Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez, como nuevo ministro de Salud. El galeno reemplazará en el cargo a Rosa Gutiérrez, quien renunció a su cargo ante una eventual censura por el mal manejo de la epidemia del Dengue en el país, que ya ha ocasionado más de 190 decesos y más de 1,000 hospitalizaciones.

Vásquez es médico cirujano de profesión y de desempeñó como legislador entre los años 2016 y 2019. Durante este lapso de tiempo ocupó la presidencia de la comisión de Salud del Parlamento.

El año pasado participó en las elecciones municipales y regionales como candidato a gobernador de Cajamarca. Si bien no ganó la elección, obtuvo el 17.26% de los votos y logró llevar a cuatro consejeros.

Sin embargo, su principal cuestionamiento ocurrió en el 2021. La entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, lo denunció constitucionalmente por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. De acuerdo a la tesis fiscal, el actual ministro estaba vinculado a una presunta organización criminal dirigida por el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.

Unos meses después, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió archivar la denuncia, por lo que Vásquez se salvó de una posible inhabilitación.

¿Qué opinan los legisladores sobre el nombramiento de César Vásquez en el Minsa?

En diálogo con Canal N, el legislador de Avanza País, Diego Bazán, se mostró a favor de darle el beneficio de la duda a Vásquez. En ese sentido, consideró que el hecho de que sea o haya sido militante de APP no lo descalifica para ser ministro de Estado.

“Hay que quitarnos ese estigma de la cabeza; sin embargo, hay que ser claros. Estamos en un momento bastante complicado para el sector salud en el país y creo que los tiempos determinan que el periodo de prueba para el nuevo ministro no es más de dos semanas. Si (César) Vásquez no da resultados en dos semanas y no baja las estadísticas que tenemos de mortalidad el día de hoy y de enfermos por el Dengue, eso significaría que no lidera y no es capaz de hacer una estrategia clara”, advirtió.

El congresista insistió en la necesidad de realizar una reingeniería en el Gabinete Ministerial. Según dijo, el gabinete nombrado en diciembre pasado fue para apaciguar las protestas y ahora se necesita otro diferente, a largo plazo, para concretar las medidas.

En ese sentido, adelantó que si Boluarte no remueve al ministro de Justicia, Daniel Maurate, hasta julio, promoverá la censura del abogado en el cargo.

Por su parte, el portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz, consideró que este nombramiento demostraría el compromiso político que existiría entre el Gobierno y algunas bancadas de centro y derecha, como APP.

“Todos los que se hacen llamar el bloque democrático tienen alguna conexión con el Ejecutivo, eso se evidencia, se ve, y ahí están los nombres que está saliendo (como ministros)”, acotó.

En ese sentido, indicó que el nombramiento de Vásquez no los sorprendió debido a que esperaban que esta persona sea alguien de ese bloque. A su juicio, los legisladores del bloque centro y derecha están esperando que llegue 28 de julio para proponerse como ministros.

Respecto al titular del Minsa, el legislador dijo esperar que brinde un mensaje previo en el que exponga su propuesta de trabajo, sobre todo, para enfrentar el Dengue.

Para el vocero de Renovación Popular (RP), Jorge Montoya, con el nombramiento de Vásquez “se está evidenciando que existe una alianza de algún tipo entre el Ejecutivo y APP”.

“No lo sabíamos, pero ahí hay una evidencia. La semana pasada varios legisladores de APP defendían a la exministra de salud (Rosa Gutiérrez). Entonces, era como un indicio de que había algo y ahora se comprueba. Poco a poco vamos develando las situaciones que se van presentando”, añadió.

No hay cogobierno con Boluarte

En diálogo con Canal N, la legisladora de APP, María Acuña, negó que exista un cogobierno entre Boluarte y su partido, tras el nombramiento de Vásquez en el Minsa.

Según dijo, el galeno pidió licencia en el partido para poder participar en el Gabinete Ministerial, por lo que recalcó que no se puede afirmare que APP tiene presencia en el Ejecutivo.

“Él (César Vásquez) ha pedido licencia. Es su decisión personal y hay que respetarla (...) esperamos que haga una buena labor, hay que confiar”, remarcó tras precisar que el actual ministro tiene experiencia en el sector y puede enfrentar el problema del Dengue.

