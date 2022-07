El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, aseguró que pedirá ante el Ministerio Público la “nulidad absoluta” de la decisión tomada por la Fiscalía de la Nación para iniciar una investigación preliminar contra el jefe de Estado por el presunto delito de tráfico de influencias.

“(El inicio de la investigación preliminar) lo ha hecho de manera inconstitucional. En enero de este año, a través de la disposición fiscal número 2, la Fiscalía de la Nación, en ese entonces con la Dra. Zoraida Ávalos [...] fue motivada a partir del artículo 117 de la Constitución, que el presidente de la República durante su mandato no puede ser perseguido, no puede ser acusado, no puede ser investigado”, recordó el abogado ante la prensa.

En ese sentido, Espinoza dijo que la actual fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, no puede anular una disposición porque se trata de una “cosa juzgada”.

“¿Dejó sin efecto la disposición de la Dra. Zoraida Ávalos? No. La disposición es cosa decidida. A nivel judicial, es cosa juzgada, a nivel fiscal es cosa decidida. Hoy vamos a presentar una nulidad absoluta”, aseveró la defensa legal de Pedro Castillo.

Pedro Castillo tiene su segunda investigación

Este miércoles, el Ministerio Público inició la investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por el presunto delito de tráfico de influencias que había sido suspendida previamente por Zoraida Ávalos.

La titular del Ministerio Público, Liz Patricia Benavides, dispuso dejar sin efecto la disposición que suspendía estas indagaciones y procedió a citar al jefe de Estado para que declare el próximo 4 de agosto.

“También se dispuso citar a Karelim López (18 de julio), así como a Zamir Villaverde (19 de julio), Bruno Pacheco (03 de agosto) y 6 oficiales del Ejército del Perú”, informó el Ministerio Público.