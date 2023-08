En este informe se presentan dos visiones diferentes a los resultados que se esperaba de la mencionada campaña. En primer lugar está el Ministerio de Salud, entidad que considera llegar al 70% de la meta de vacunados a nivel nacional y, por otro lado, la Diris Lima Centro, quien está a cargo de 14 distritos de Lima y afirma que no ha llegado ni al 50% de la meta de vacunados.

Debido a la llegada del COVID-19 al Perú, muchas familias no pudieron llevar a sus hijos a los centros de salud a vacunarlos contra la poliomielitis, y otras enfermedades, durante en año 2019, 2020 y 2021; por ello, existen varios menores que se encuentran en riesgo de infectarse y sufrir las graves secuelas.

Gestión conversó con María Martínez, directora ejecutiva de la dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, quien dio a conocer detalles sobre el seguimiento que se le hace al menor y cuáles son los avances de la campaña de vacunación contra la poliomielitis en el Perú.

¿En qué estado se encuentra la vacunación contra la poliomielitis?

Con el objetivo de proteger a los peruanos de un rebrote de la poliomielitis, el Gobierno informó que el monto asignado para esta campaña asciende a más de S/ 27 millones, dinero que fue destinado a “la adquisición de vacunas, traslado de brigadas de vacunación, tema de comunicaciones, vigilancia tecnológica”.

“Se distribuyeron más de 1,800,000 lotes de vacunas para todas las regiones del país, pero en especial para las 12 regiones (Amazonas, Arequipa, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la provincia constitucional del Callao). Estas se clasificaron porque tenían, en ese momento, un mayor riesgo”, indica la profesional y recalca que son Lima, Tumbes, Amazonas y Moquegua los departamentos que están cerca a alcanzar el 90% de su meta de vacunación.

Al inicio, la campaña estaba prevista para realizarse hasta el lunes 31 de julio; sin embargo, el plazo fue ampliado por 15 días más, ya que no se había alcanzado la meta de vacunados. Ahora, cerca del 70% de niños fueron vacunados por las diferentes técnicas y estrategias que el Ministerio de Salud acondicionó.

Estas vacunas contra el sarampión, rubeola y polio serán para niños y niñas menores de los 11 años edad. (Foto: Minsa)

Sin embargo, este no sería el mismo panorama para la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro, quien tiene bajo su cargo a 14 distritos de la capital, incluyendo al distrito más grande de toda Latinoamérica, San Juan de Lurigancho.

Gestión también conversó con Eduardo Aguirre, director ejecutivo de la Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria de la Diris Lima Centro, quien reveló el panorama que se tiene ante el cumplimiento de su meta.

“Diris Lima Centro tenía una cobertura de vacunación meta que superaba los 150,000 vacunados. Desgraciadamente, debido a la dificultad de acceso a la población de la zona, nuestra cobertura recién está aproximándose al 50%, pese a que la campaña termina el 15 de agosto. Estamos enfocando nuestros recursos para tratar de captar a los niños de la zona”.

Técnicas y estrategias que realizan las brigadas para prevenir la poliomielitis

¿En qué consiste la técnica del rastrillaje?

En la primera fase de la vacunación, las brigadas recorrieron diferentes zonas de las 12 regiones, pero no todas las familias les abrieron las puertas de sus hogares. Por ello, para aumentar el número de vacunados y seguir protegiendo a la población, regresaron a este territorio después de algunos días, con la esperanza de que los ciudadanos los reciban y permitan la inmunización de los menores. “Esto nos permite cerrar la brecha y llegar al 95% que se espera”, agrega María Martínez, doctora del Ministerio de Salud.

¿Qué estrategias se tomaron en cuenta para la vacunación contra la poliomielitis?

“Las estrategias y tácticas que utilizamos para acercar la vacunación se hicieron de diferentes modalidades. La primera, que fue una estrategia concentrada, se realizó las dos primeras semanas en los colegios porque el grupo de niños de 3 a 5 años ya estaban en inicial, o en el jardín”, indica la especialista.

María Martínez también contó que las brigadas tuvieron una incesante misión durante los fines de semana, ya que los niños salían acompañaban a sus padres:

“En la segunda, ya se hace una vacunación casa por casa, intensificando los fines de semana porque encontrábamos a los padres en los mercados. En los centros comerciales también, en la sección de juegos y, cuando los chicos estuvieron de vacaciones, realizamos otra estrategia. ¿A dónde van más? A los circos, a los parques, a los juegos de diversión y hemos encontrado un número mayor de niños para poder vacunarlos”.

Las brigadas se comprometieron a recorrer diferentes zonas para cumplir la meta de vacunados en la región. Foto: GEC

En el caso de la Diris Lima Centro, Eduardo Aguirre indica en su sector, más de 200 brigadas salían a las calles de manera diaria para poder vacunar a los ciudadanos. “Hemos tratado de abarcar todas las locaciones, incluso feriados y días de semana, que aseguraban la presencia de familias con niños. Los Play Land Park, el Parque de las Leyendas, el Circuito Mágico de las Aguas. Además, las brigadas han ido a las estaciones del tren eléctrico, de SJL, Angamos, San Borja, La Cultura. Hemos acudido a plazas, circos, mercados, ferias. Sin embargo, las cifras no nos acompañan como quisiéramos”.

La campaña de vacunación tuvo imprevistos negativos

Como toda iniciativa, no siempre es bien recibida por todos los ciudadanos. Las brigadas que apoyaron en la campaña de vacunación contra la poliomielitis presenció algunas situaciones negativas.

“Tuvimos algunas ofensas de algunos grupos que no tienen la creencia de vacunación. Eso lo hemos dado a conocer a las autoridades, pero además, hemos denunciado estas situaciones. También hubo dos asaltos a dos brigadas de vacunación en Lima, felizmente no hubo gravedad en el personal de salud. Hemos estado cuidando al personal. Lo que buscamos es que el país siga siendo libre de estas enfermedades”, asegura el Minsa.

De igual manera, algunos distritos de la capital se mostraron indiferentes ante esta enfermedad. El vocero de la Diris Lima Centro recalca que en distritos como San Miguel, en Jesús María, San Borja, Miraflores, San Isidro, no les abrieron las puertas “pese a estar completamente identificados y correctamente uniformados”.

Con respecto a los colegios, la Diris Lima Centro está trabajando de la mano con las UGELES y los centros educativos para niños de 2 meses a 5 años, sí les abrieron las puertas. Sin embargo, en los colegios privados pasó lo contrario, “los padres, se pusieron un poco más renuentes”.

En el caso de las Municipalidades, dieron la facilidad de promocionar el tema, apoyar con personal de serenazgo para cuidar a las brigadas de vacunación, pero no permitieron que las brigadas móviles ingresen a lugares masivos, como el Parque de las Aguas, los malls, el Parque de las Leyendas.

“Nos dan un espacio con mesitas y la gente no acude a las mesitas a vacunarse. La experiencia nos indica que yendo, personalizando el tema a cada familia, explicando que no tiene efectos adversos, que es una vacuna de administración oral y no causa problemas de fiebre, los padres aceptan la vacuna. No nos ayuda que estas instituciones no nos permitan el ingreso con las brigadas móviles. Nos ha disminuido la cobertura que pensábamos cubrir en estos locales”, indicó Eduardo Aguirre,

Finalmente, concluyó que la baja vacunación en los distritos del sector Lima Este también se debe a la falta de información que hay sobre la poliomielitis: “Hemos dado entrevistas en radios locales, hemos tratado de hacer difusión en redes sociales y también a través de las Municipalidades. Necesitamos mayor inversión en medios masivos porque sí hemos encontrado personas antivacunas que confunde a la población. Nos preocupa porque esto podría generar posteriores epidemias con los niños y futuros adultos en la población de Lima”.

La ‘Oportunidad perdida’

Es importante mencionar que estos equipos no solo vacunan contra la poliomielitis, sino también contra el sarampión, y otras más. De esta manera, aprovechan la cercanía con los ciudadanos para identificar qué inmunizaciones les falta y aplicárselas.

“Hacemos uso del aplicativo Carné de Vacunación, en dónde se puede identificar qué vacunas están faltando sin la necesidad de portar el carnet físico”, agrega la profesional del Minsa.

Sin embargo, las personas que no hayan sido vacunadas durante la campaña, podrán acercarse a los más de 8,000 centros de vacunación para completar sus dosis. Estas se obtienen del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cual “da la garantía de que las vacunas sean eficaces, de calidad y gratuitas”.

Brigadistas de la DIRIS Lima Este fueron víctimas de asalto a mano armada. Foto: Minsa

No obstante, el director ejecutivo de la Gestión Sanitaria en la Diris Lima Centro resaltó problemas con el internet al momento de acceder al aplicativo del Carné de Vacunación del Minsa.

“Estamos trabajando telefónicamente coordinado entre cada brigada y la Dirección de Salud para poder facilitar la información en caso estén ellos en zonas con una difícil señal de internet o con ausencia de WiFi. Desde la Diris estamos tratando de darle la información para poder vacunar de manera inequívoca solo y a quién corresponde”.

¿Qué seguimiento se le hizo al niño infectado con la variante de la vacuna?

Como se sabe, para que un menor esté protegido contra la poliomielitis, debieron haberle aplicado 5 dosis de la vacuna: a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses, al primer año y seis meses y a los cuatro años de edad. Sin embargo, de retrasarse en alguna dosis, puede acercarse a cualquier establecimiento y solicitarla.

En la provincia del Datem, del Marañon, del departamento de Loreto, se identificó a un niño de 14 meses de edad infectado con poliovirus derivado de la vacuna tipo 1. Ante ello, el Ministerio de Salud tomó cartas en el asunto para evitar la propagación de la enfermedad y el avance de las secuelas en el menor.

“El niño está cubierto por el Seguro Integral de Salud (SIS) y tiene un tratamiento de rehabilitación, como corresponde, dentro del marco normativo a través de la dirección regional de Loreto. Es importante mencionar a los padres de familia que estos casos pueden ocurrir en casos de niños que no están vacunados. Se completaron sus vacunas para cubrir más de 18 enfermedades”, expresó María Martínez.

Los niños son los más vulnerables al virus de la polio y tienen mayor riesgo de terminar paralizados.

Dato:

La polio es una enfermedad infecciosa que puede afectar a los músculos, ocasionando una parálisis y una discapacidad de por vida. También puede afectar al cerebro, pero mayormente, los infectados de poliomielitis quedan con la discapacidad de por vida. No hay forma de curarla, pero sí de prevenirla. Por ello, es importante la vacunación de los niños menores de 5 años.

SOBRE EL AUTOR Fiorella Hokama Periodista. Bachiller en la Universidad San Martín de Porres con experiencia en medios digitales. Actualmente, me desempeño como Redactora Web en Gestión con gran interés en temas económicos y las finanzas.