El Poder Judicial declaró procedente la solicitud de extradición activa de Sergio Tarache a la República de Colombia, donde se encuentra bajo detención preventiva por el caso del feminicidio de Katherine Gómez.

A través de sus redes sociales, esta institución señaló que la decisión adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia será remitida, de acuerdo con la normativa vigente, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por intermedio de la Presidencia de dicha Corte Suprema.

Como se recuerda, Tarache Parra es requerido por la justicia peruana para ser procesado por la comisión del delito de feminicidio en agravio de Katherine Gómez Machare, a quien asesinó el pasado 18 de marzo.

Poder Judicial declaró #procedente solicitud de extradición activa de SergioTarache a la República de Colombia, donde se encuentra bajo detención preventiva, decisión que fue adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. Lee: https://t.co/HKhcV6RrQo (1/3) pic.twitter.com/8pesil6zni — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 3, 2023

Previamente, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, brindó una estimación sobre el proceso de extradición del ciudadano venezolan y dijo que podría demorar al menos un mes.

Respecto al mismo tema, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, indicó que vienen trabajando en el proyecto de Ley que apunta a que los procesos de extradición no necesiten ir al Consejo de Ministros, debido a lo engorroso del trámite. “Los ministros no tienen que analizar proceso de extradición y no tienen especialidad”, manifestó.