La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó a los electores de los distritos cajamarquinos de Pion (Chota) y Ninabamba (Santa Cruz) que el voto en las elecciones municipales complementarias del 26 de mayo es obligatorio, por lo que si no asisten se les aplicará una multa de 25.75 soles.

A su vez, si el elector es miembro de mesa y tampoco acude a ejercer el cargo se hará acreedor de una multa adicional de 257.50 soles. Es decir, la multa se acumula. Por esta razón, el organismo electoral exhorta a los 1,143 electores de Pion y 2,347 electores de Ninabamba a participar en los comicios convocados para elegir su respectivo alcalde (1) y regidores (5).

El organismo electoral subrayó que el voto es un acto de gran responsabilidad, mediante el cual una persona expresa libremente su preferencia por un candidato o candidata que lo representará o tomará decisiones de interés subnacional. Añade que el sufragio es una oportunidad para participar activamente en la comunidad, ejerciendo el derecho de hacer valer la voz de todos y cada uno de los electores.

La ONPE destaca que el voto es libre, igual, secreto, personal y obligatorio. Tiene el carácter de libre pues las personas pueden decidir por sí mismas la emisión de su voto en un ejercicio de conciencia y sin ningún tipo de presión y es igual porque todos los votos valen igual, sin importar la condición social, económica u otra del elector.

Asimismo, el voto es secreto, dado que nadie puede obligar al elector a revelar por cuál opción vota y tiene el carácter de personal, dado que cada ciudadano tiene el derecho de elegir por sí mismo a sus autoridades.

La ONPE detalló también que el voto es obligatorio pues la ciudadanía está obligada a votar hasta los 70 años por mandato de la Constitución del Estado. Después de esa edad es facultativo en el Perú.

Como se sabe, en las elecciones municipales complementarias 2023, los ciudadanos de ambos distritos cajamarquinos no pudieron elegir sus autoridades municipales. En Pion porque los comicios fueron anulados al no haber acudido a votar más del 50 % de los electores. En el caso de Ninabamba, las elecciones no se llevaron a cabo porque no se presentaron candidaturas.

Para facilidad de los electores de ambos distritos, el organismo electoral publicó en su web institucional un enlace para que confirmen si resultaron sorteados miembros de mesa, titular o suplente de algunas de las 12 mesas de sufragio que se deberán instalar en los distritos de Pion (4) y Ninabamba (8).

Al ingresar al enlace, los ciudadanos deberán colocar el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el aplicativo les indicará el número de mesa de sufragio y si fueron designados como miembros de mesa con su respectivo cargo (presidente, secretario, tercer miembro, primer suplente, segundo suplente o tercer suplente).

También podrán conocer el nombre del local de votación, incluyendo la dirección, el pabellón, el piso y aula en el que deberán ejercer el cargo, así como la opción para descargar su respectiva credencial de miembro de mesa.

La ONPE desarrollará una amplia capacitación para los electores, miembros de mesa y otros actores electorales, razón por la cual ha preparado una diversidad de materiales educativos, como afiches con los pasos de la votación, con la facilidades para las personas con discapacidad, sobre la jornada de capacitación, sobre cómo votar y para promover la participación electoral y el respeto por el voto de todas las personas sin distinción.

También cartillas destinadas al elector, personas con discapacidad, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Ministerio Público, entre otros . Todos estos materiales están publicados en el portal institucional.