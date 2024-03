Las organizaciones políticas, las alianzas electorales, candidatos o sus responsables de campaña, según corresponda, tienen plazo máximo hasta el 3 de mayo de 2024 para presentar ante la Oficina Nacional de Proceso Electorales (Onpe) su primera información financiera de aportes e ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral de las Elecciones Municipales Complementarias 2024.

Así lo dispone la Resolución Gerencial n.° 000001-2024-GSFP/ONPE, publicada en el boletín de Normas Legales del diario El Peruano, en la que se precisa que la primera entrega de la información financiera de campaña comprende desde el 16 de agosto de 2023 hasta el 26 de abril de 2024.

La norma informa también que el ingreso de la presentación de la primera entrega de la información financiera de aportes e ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral de las EMC 2024, se podrá efectuar a través del Portal Digital de Financiamiento, ubicado en la plataforma “CLARIDAD” o mediante la Mesa de Partes Física de la Onpe, ubicada a nivel nacional.

La resolución recuerda en sus considerandos que la Ley de Organizaciones Políticas señala que la verificación y el control externos de la actividad económica financiera de las organizaciones políticas corresponde a la ONPE y comprende todos los procesos electorales en los que intervenga, así como en sus respectivas elecciones primarias.

También precisa que, de acuerdo con la citada Ley, las organizaciones políticas y los candidatos o sus responsables de campaña, según corresponda, presentan su información financiera de aportes e ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral en dos (2) entregas obligatorias, la primera de las cuales se entrega en plena ejecución de esta como control concurrente.

La segunda entrega del informe financiero de campaña se realizará en un plazo no mayor a 15 días de concluido el proceso electoral con la publicación en el diario oficial El Peruano de la resolución que dispone su conclusión.

Las elecciones municipales complementarias del 26 de mayo de 2024 permitirán que en los distritos cajamarquinos de Pion y Ninabamba se elija un alcalde y 5 regidores, respectivamente.

En las Elecciones Municipales Complementarias 2023, los ciudadanos de ambos distritos cajamarquinos no pudieron elegir sus autoridades municipales. Esto ocurrió en Pion porque los comicios fueron anulados al no haber acudido a votar más del 50 % de los electores. En el caso de Ninabamba, las elecciones no se llevaron a cabo porque no se presentaron candidaturas.

