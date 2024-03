El Ministerio de Salud (Minsa) informó que prorrogará el Decreto de Urgencia (DU) que exigía a las farmacias y boticas a tener un stock mínimo de 34 medicamentos esenciales o genéricos para su venta al público. El asesor de la entidad estatal, Herbet Cuba, detalló que para tal fin se ha creado una Comisión Multisectorial, tal como exige la norma, no obstante, el funcionario no precisó cuándo se ampliará el mandato legal.

“El 23 de enero, a través de un documento, precisamos que vamos a prorrogar este decreto, para lo cual se ha creado una Comisión Multisectorial”, apuntó en diálogo con Canal N.

A reglón seguido, el funcionario consideró que el citado DU no ha tenido un impacto en la población, basando su opinión en el “principio de la realidad”. “Los pacientes se quejaban que no tenía el impacto que se quería”, argumentó. El empleado aseveró que la norma como tal “no se cumplía, ni era eficaz”, debido a que las farmacias y boticas tenían en stock los genéricos exigidos, sin precisarse la cantidad requerida.

Tal situación generaba que tanto las pequeñas farmacias y boticas como las cadenas más grandes “multas elevadas que ponían en riesgo la supervivencia” de los negocios. “Hubo un trato que no tenía impacto en la población, y generaba un mecanismo oneroso”, afirmó.

El asesor dijo que el Ejecutivo tiene pendiente un proyecto de ley para que se exija un stock mínimo de 30% de medicamentos genéricos, similar a la propuesta de la bancada de Fuerza Popular, la que está demorándose por los trámites que sigue este tipo de propuestas normativas que van desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hasta Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

