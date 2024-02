El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto Palacios (Acción Popular) , lanzó un urgente llamado al ministro de Salud y a las autoridades pertinentes para abordar la falta de medicamentos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), situación que afecta gravemente a los pacientes oncológicos.

Soto Palacios quien en su momento visitó el INEN, donde presenció y recogió de primera mano el drama de los pacientes, informó que esta crítica situación persiste desde el pasado 27 de enero, sin que se haya encontrado una solución hasta la fecha.

El titular de la Comisión de Defensa del Consumidor señaló que la carencia de medicamentos no solo interrumpe los tratamientos vitales para los pacientes, sino que también los fuerza a recurrir a la adquisición de sus medicinas de forma particular. “Esta situación no solo constituye una angustiante discontinuidad en la atención médica, sino que, además, comprar medicamentos por cuenta propia se traduce en un perjuicio económico adicional para quienes ya enfrentan la difícil realidad de lidiar con enfermedades tan complejas como el cáncer” subrayó.

LEA TAMBIÉN: Minsa reconoce desabastecimiento de medicina para pacientes oncológicos del INEN

El presidente de la comisión expresó su preocupación por la falta de respuesta efectiva a los oficios enviados. “Hemos cursado sendas comunicaciones exigiendo acciones inmediatas para solucionar este grave problema que viene afectando directamente a los usuarios, principalmente aquellos de condiciones de pobreza y extrema pobreza, que de persistir el desabastecimiento podrían hasta perder la vida”, cuestionó.

El legislador informó que la Comisión de Defensa del Consumidor ha enviado tres oficios al ministro: 026-2023-2024/CODECO-CR, 027-2023-2024/CODECO-CR y 188-2023-2024/CODECO-CR, sin que a la fecha se haya solucionado este problema. “No podemos estar de espaldas a los pacientes con cáncer, cuyo mal no espera”, enfatizó Soto Palacios.

Soto Palacios recordó que el Congreso garantizó el presupuesto necesario para la compra de medicamentos, y aprobó medidas para que el INEN asumiera la responsabilidad directa en la adquisición de los mismos. “La indiferencia y la falta de gestión por parte de las autoridades han generado una situación crítica, provocando preocupación e incertidumbre entre los pacientes”, anotó.