Hace unos días Perú Libre presentó un proyecto de ley que busca sacar al Sutep del directorio de la Derrama Magisterial.

¿Cuánto dinero está en juego? ¿Cuántos fondos mueve la Derrama Magisterial?

Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la Derrama Magisterial cuenta con activos valorizados por un total de S/ 2,857 millones (ver cuadro).

La Derrama Magisterial cuenta con diversos activos, entre los cuales figuran oficinas administrativas, auditorios, hoteles, proyectos inmobiliarios, entre otros.

Asimismo, solo en el último año, con datos al 30 de setiembre, la Derrama Magisterial reportó ganancias por S/ 33.9 millones (ver cuadro).

¿Cambio de directorio?

El proyecto de ley de Perú Libre, presentado por Alex Paredes, plantea modificar la conformación del directorio de la Derrama Magisterial.

Actualmente el directorio está compuesto por un total de seis miembros: cuatro representantes del Sutep, uno del Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú (Sidesp) y un representante del Minedu.

Paredes propone que la conformación suba a nueve miembros, pero sin la participación directa del Sutep. El directorio lo conformarían siete docentes asociados representantes de educación básica regular y dos docentes asociados representantes de institutos superiores.

El congresista Paredes sostuvo que plantea el proyecto pues busca la restitución de los derechos de todos los docentes, ya que actualmente no se puede ser miembro de la directiva de la Derrama Magisterial si no se está afiliado al Sutep. “La Derrama no es propiedad del Sutep, sino de todos los docentes”, criticó.

Al respecto, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, refirió que la Derrama Magisterial es una persona jurídica de derecho privado.

“Por lo que sería inconstitucional una ley que permita la intervención de cualquier organismo. La Derrama fue entrega al Sutep cuando estaba en bancarrota y gracias al buen manejo se ha reflotado a esta institución; tiene buenos resultados y auditorías de la SBS, que nunca ha arrojado algún informe que cuestione el manejo de la Derrama”, refirió.

Para Castro, la propuesta refleja las intenciones de otros grupos como el Fenate, para ingresar a administrar a la Derrama Magisterial.

“Primero querían destruir la Derrama y ahora quieren ser parte del directorio y poner manos a ese dinero. El Sutep se movilizará para defender a la Derrama”, subrayó Castro.