El regreso de la selección peruana de fútbol a las canchas deportivas para lograr un cupo en el próximo Mundial 2026 llenó de grandes expectativas a miles de peruanos, pero también al sector textil por las inversiones y ventas que esto traería. Sin embargo, poco a poco las ilusiones se fueron apagando ante los malos resultados que los futbolistas vienen atravesando de la mano del Director Técnico (DT) Juan Reynoso.

Como se sabe, de los seis encuentros que el equipo de la bicolor enfrentó, solo alcanzó dos puntos en la tabla de posiciones, colocándonos en el último lugar.

Susana Saldaña, dirigente de Gamarra, explicó cómo es que los malos resultados del equipo de fútbol peruano está perjudicando al sector deportivo, el cual fue duramente golpeado por la pandemia. Además, expresó que con el regreso de los seleccionados se esperaba una reactivación del 10%, pero solo alcanzó un 2%.

Recordemos que el equipo de Juan Reynoso hizo su debut el pasado 7 de septiembre al jugar contra su similar Paraguay. En ese primer partido se logró un empate de 0-0.

“No nos ha favorecido mucho los resultados de la selección de fútbol. Si bien es cierto a inicios, cuando en septiembre se inició la etapa de eliminatorias, los comerciantes se pusieron las pilas y muchos invirtieron en la fabricación de camisetas, polos, shorts, gorros, banderas. Eso nos dio esperanza de que este sector pueda reactivarse, pero poco a poco las cosas fueron cambiando y las compras iban bajando partido tras partido”, explicó para Gestión.

ventas de ropa deportiva cayeron en Gamarra ante mala racha de la selección. Foto: GEC.

Según información de Saldaña, el sector deportivo de Gamarra fue el último en reactivarse después de la pandemia, por lo que hasta el momento solo ha podido alcanzar un 50% de ganancias en sus actividades frente a lo que antes podían generar, por lo que las “esperanzas” estaban puestas en esta primera etapa de Eliminatorias 2026.

“La verdad que este sector fue el último en lograr reactivarse después de la pandemia y se esperó crecer en un 10% con estos encuentros deportivos, pero solo se ha llegado a un 2%. Si Perú gana, el siguiente partido la gente compra souvenirs, pero si la selección pierde el mercado también pierde”, precisó.

Perú vs. Venezuela

Un punto que comentó Susana Saldaña, es que a comparación de las camisetas peruanas, los polos de la selección de Venezuela salían “como pan caliente”, es por eso que los textiles, lejos de confeccionar más ropa de Perú, se concentraron en este país ante el último encuentro deportivo entre ambos países.

“Era muy curioso, pero real. Muchos venezolanos llegaban aquí (Gamarra) para comprar sus camisetas y se llevaban por docenas. Eso ayudó a los comerciantes e inmediatamente se cambió el rumbo y se invirtió por esa selección. Los polos de Perú se vendían muy lentos y pocos. Ahora esto ayudó al mercado, pero tengamos en cuenta que es por la coyuntura que vivimos y por la cantidad de venezolanos que hay en el país, pero eso solo ocurre una vez y otra vez el mercado baja”, contó.

Perú vs. Venezuela en partido por Eliminatorias 2026. (Foto: Giancarlo Avila / @photo.gec)

Guerrero y Lapadula

Las camisetas que han roto el récord de ventas en una primera etapa fueron las de Paolo Guerrero y es que gracias a que la selección de Perú logró ir al Mundial 2018 en Qatar, se pudo llegar a vender hasta un millón de réplicas de estas prendas que eran muy valoradas.

Seguido de esto, con la llegada de Gianluca Lapadula al equipo que en ese entonces dirigía Ricardo Gareca, se logró posicionar tan bien que alcanzó el mismo número de ventas que la de Paolo Guerrero en Gamarra.

“Las camisetas de Perú fueron un gran ‘boom’ gracias a la clasificación al Mundial 2018. Las que era de Paolo Guerrero tuvieron mucha acogida y sorprendentemente las de Gianluca Lapadula, más. Eso ayudó mucho al sector y aunque pasen los años y tras el regreso del capitán (Paolo Guerrero), esas dos camisetas siguen siendo las más solicitadas en Gamarra”, expresó.

Efecto Oliver Sonne

En octubre de este año el llamado a la selección del jugador Oliver Sonne trajo muchas expectativas para los aficionados al “deporte rey” y es que su presencia ante los partidos contra Chile y Argentina ocasionaron que los comerciantes de Gamarra apostaran por el lateral derecho.

Se confeccionaron camisetas, polos, gorros, shorts y hasta ropa interior con el rostro del deportista danés, pero luego de que Juan Reynoso no lo hiciera jugar en ninguno de los dos encuentros, la ilusión se desvaneció.

“Cuando convocaron a Sonne, fue toda una algarabía para el sector, se confeccionó de todo, pero Reynoso no lo hizo jugar y nuevamente todo se desinfló. Aunque no lo crean, el fútbol mueve grandes sectores y no solo el textil, por el caso de Gamarra, sino a varias industrias más. La verdad que no solo como comerciante, sino también como peruana, deseo que nuestra selección pueda ir subiendo poco a poco y salir de la mala racha que tenemos”, indicó para nuestro medio.

Recordemos que aún quedan 12 fechas por jugarse y se espera que la selección peruana y los convocados por Juan Reynoso puedan mejorar en la tabla.