En conversación con Gestión.pe, Nelson Alvarado, gerente de la Fundación BBVA, comenta sobre los ejes fundamentables en el que el sector público y privado debe mirar a la educación.

¿Cuál es la reflexión sobre el desenvolvimiento de la educación en el país?

La reflexión más fresca que tenemos sobre este tema se dio a raíz de la pandemia, ello hizo que, por ejemplo los niños de la mayoría de escuelas públicas y privadas del país no asistan por 2 años a clases presenciales, por supuesto, ha generado una preocupación debido a que en la actualidad se nota un retraso, en las capacidades educativas de los niños, lo que nos lleva a redoblar esfuerzos y a tratar de realizar un mayor número de iniciativas que permitan mejorar los niveles educativos.

A la ausencia en las aulas escolares se suma la falta de infraestructura, lo que también representa un problema en la educación, que se acentúa con las lluvias...

En los últimos años, los desastres naturales han causado estragos en muchas escuelas del norte, al que se suma que la infraestructura sigue estando muy atrasada.

Desde la Fundación BBVA vemos esto con preocupación, y sí, nos gustaría hacer un llamado también a la empresa privada en general, de seguir invirtiendo en educación y que sea el motor del país y de la sociedad. Si queremos tener un país más de inclusivo, más desarrollado, más sostenible es indispensable apostar por la educación.

¿Qué tan serio está tomando el Estado las correcciones o ajustes rápidos en los colegios públicos?

Consideramos que el Estado está haciendo lo que está a su alcance, pero lamentablemente la inestabilidad y la falta de planes de largo plazo, están afectando.

Creemos que, por ejemplo, los docentes hacen un trabajo fantástico en términos de escuelas públicas, pero sí es necesario que haya un mayor apoyo del Estado y políticas educativas de largo plazo.

¿Cree que los directivos de los colegios están aportando soluciones?

Los directores de los colegios con buena voluntad, están tratando de solucionar los problemas como pueden, pero hay todavía muchas debilidades y es necesario tener visión de futuro, que apunte a conseguir logros de repente no inmediatos, pero sí de largo alcance y que no sea simplemente una manera de ir parchando problemas, sino que pueda efectivamente mejorar la educación en el en país.

¿Qué otros factores se deben considerar aparte de la infraestructura?

La educación es mucho más integral y algo que está relacionado, es la alimentación. Nosotros trabajamos con muchas escuelas públicas en el ámbito nacional y por ejemplo la anemia es un problema gravísimo para la educación. La anemia no permite a los niños, por más voluntad que tengan lograr los hitos educativos que deberían tener en cada una de las edades.

¿La parte socioemocional es importante?

La pandemia no solamente impidió que los niños vayan al colegio o los desastres naturales, no solo deterioran la infraestructura, sino también causan efecto en el aspecto psicológico de un niño. Es decir, que los niños pueden ir asustados o temerosos a la escuela, no le permite que logren tener las mejores condiciones para desarrollarse en las aulas. Por supuesto, tener una buena infraestructura ayuda, motiva, permite que haya espacios de recreación y ocio, pero también es cierto que debemos fijarnos en temas psicológicos y de nutrición. Esos puntos tienen un efecto clarísimo sobre las competencias de los alumnos para que puedan desarrollarse de mejor manera.

¿Cuál debería ser el rol activo que debería tener el sector privado en el eje educativo?

Un tema que se comenta con bastante frecuencia en el ámbito privado es que deberíamos unir esfuerzos, en el sentido de las iniciativas que todas son muy buenas pero que están en algunas ocasiones desconectadas unas de otras. Es decir, cada institución privada ayuda desde su propio programa en su línea de acción, yo creo que lo importante sería ver de que existe una coalición privada por la educación y que efectivamente nos dediquemos a trabajar en algunas líneas de acción.

¿Cómo esta desarrollando la fundación este rol?

Por nuestro lado, la Fundación tiene una clara relación con la lectura, con la comprensión lectora porque esto es uno de los puntos más débiles de la educación peruana. Por otro lado, consideramos que el tema de las matemáticas también debería tener una atención especial y permitir también un desarrollo y un impulso importante.

¿Cuál debería ser el rol del sector privado en este impulso?

La empresa privada puede en algún momento unirse a la sociedad civil; por ejemplo, UNICEF está muy activo en acciones vinculadas no solamente la educación, sino todo lo que rodea como: la salud, higiene y nutrición. Esa es una de las mayores reflexiones que nosotros hacemos también desde la Fundación BBVA, es potenciarnos como empresa privada y tener un norte claro y abarcar más casos, que haciendo esfuerzos aislados.

¿Qué metas considera que deberían plasmarse para mejorar la educación en el país en un corto plazo?

Tenemos que plantearnos objetivos y retos ambiciosos. Por el lado de la Fundación, es poder sumar un 100% más de beneficiarios entre niño y docentes al año. A nivel nacional debemos tener un plan que nos permita efectivamente salir de esos últimos lugares de PISA y tratar de por lo menos, subir un escalón cada año hasta llegar a un nivel que muestre que se está haciendo algo por la educación y que estamos teniendo un impacto real, sobre todo, para los estudiantes de nuestra escuela pública.

La fundación BBVA justamente cumplen 50 años...

Este año, la Fundación BBVA cumple 50 años desde su creación y se ha centrado en promover la educación mediante sus diversos programas como “leer es estar adelante”, “Había una vez”, becas universitarias y programas de sostenibilidad financiera.

El arte también tiene un papel importante...

Sí. Se buscan difundir la cultura mediante su apoyo a obras teatrales, exposiciones de arte y sus tres casonas en Trujillo, Arequipa y Cuzco. Se buscan preservar el patrimonio histórico del país difundiendo diversas obras como la del poeta de Santiago de Chuco, César Vallejo, así como la del obispo Baltasar Jaime Martínez de Compañón, galería de arte de Pedro Brescia Cafferata y el Arte Precolombino.

