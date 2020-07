La Unión Europea (UE) continuará abriendo sus fronteras al turismo y los viajes desde terceros países como Perú “en cuanto se pueda” y lo permitan las condiciones sanitarias, fiel a sus principios de que la libertad de movimiento es una prioridad y no el último de los pasos a dar durante la desescalada, afirmó su embajador, Diego Mellado.

El embajador de la UE en Perú subrayó que la idea de la UE, que abrió sus fronteras exteriores a principios de este mes a una serie de países, es sostener el mensaje “de que cuando vayamos evolucionando y mejorando, lo primero será abrir las fronteras”.

“Se decidió abrir las fronteras externas desde la semana pasada, pero hay unos criterios para abrir y una lista de recomendaciones que habilita el acceso a 15 países. De América Latina solo está Uruguay. Pero lo importante a subrayar es que somos un bloque abierto al mundo, en el que el libre tránsito se ve de hecho como una solución para superar la crisis del COVID-19”, indicó.

Criterios sanitarios

En ese sentido, Mellado dijo que las restricciones se están imponiendo solo por "criterios epidemiológicos, como el ritmo de contagios en cada país, que tiene que ser similar al de Europa, o la evolución general de la enfermedad, o cómo está siendo la respuesta sanitaria de los países con sus los test"

"Europa no maltrata a nadie con estos criterios. Lo que hacemos es que, en cuanto se pueda, abrimos. Otros países o territorios tienen otros temores y las fronteras son para el final, pero no para nosotros. Sabemos que no se puede renunciar a los viajes, a la interconexión, al turismo... Solo se trata de ser razonables con la seguridad y que la gente no venga contagiada", añadió.

Ese criterio de salud está de hecho muy por encima del criterio económico, lo que explica que países como Brasil, México y Estados Unidos hayan quedado fuera de las recomendaciones de la Unión Europea, razonó el embajador.

Fronteras cerradas

En cuanto al caso de Perú, el embajador reconoció que todavía seguirá sin contacto con los países de la UE, entre otras cosas "porque el propio país aún no ha abierto sus fronteras" y porque su ritmo de contagio es muy superior al del Viejo Continente.

"Por eso no hay fechas concretas de reapertura. La lista de recomendaciones se va a revisar constantemente, porque queremos seguir siendo un espacio abierto. Pero el relanzamiento exige bioseguridad, y eso hace que los países puedan entrar y salir de la lista constantemente", indicó.

El pasado 1 de julio, la UE reabrió sus fronteras a los residentes en 14 países extracomunitarios, tras un largo proceso de negociaciones entre los Estados miembros para establecer los criterios de ingreso.

Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay, además de China, si finalmente ése país acepta un criterio de reciprocidad y admite en su país a viajeros europeos, son los países beneficiados por esta medida.

La directiva de la UE en este sentido es solo una recomendación y no de obligatorio cumplimiento para sus miembros, que pueden endurecer los requisitos si lo consideran preciso.