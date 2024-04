La Contraloría alertó al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas (INEN) la falta de equipos en el tópico de Medicina y en la Sala de Reanimación o Shock Trauma, lo que expone la adecuada y oportuna atención de los pacientes que se encuentran en un estado de salud de riesgo elevado.

El servicio de Emergencia es la unidad encargada de brindar atención médico quirúrgica de emergencia de manera oportuna y permanente, durante las 24 horas del día, a quienes se encuentren en una situación de emergencia. Ante ello, la Contraloría verificó la organización del recurso humano y equipamiento de la sáreas asistenciales del Servicio Médico de Emergencia del INEN.

Atención de pacientes en riesgo en el INEN

Como resultado de la inspección, se emitió el Informe de Hito de Control N° 021-2024-OCI/3757-SCC, cuyo período de evaluación fue del 11 al 15 de marzo del 2024, en el que se evidenció que el tópico de Medicina del servicio de Emergencia no cuenta con coche de paro equipado, electrocardiógrafo, glucómetro portátil y resucitador manual adulto, lo que pondría en riesgo la calidad y oportunidad en la atención de salud de los pacientes con prioridad de atención II y III.

En la Sala de Reanimación o Shock Trauma, se encontró que el área no cuenta con 61% de los equipos médicos dispuestos en la NTS N° 119, no tiene 32 equipos médicos de los 57, con los cuales no debería disponer, como el analizador de electrolíticos y gases de sangre portátil, cama camilla multipropósito eléctrica tipo UCI, ecógrafo portátil, glucómetro portátil, laringoscopio adulto – pediátrico, monitor de funciones vitales de transporte, ventilador de transporte, entre otros.

También se comprobó que, el coche de paro ubicado en el área, tenía dos unidades del medicamento Amiodarona 150 mg/3ml Inyectable (usado para corrección de diferentes tipos de arritmia). Este fármaco posee la fecha de vencimiento en el mes de febrero de 2024, lo que significa un riesgo para la calidad y oportunidad en la atención de salud para los pacientes con prioridad.

La comisión de control advirtió que estos hallazgos podrían afectar la calidad y oportunidad de la atención en salud de los pacientes con prioridad I que acuden al INEN. Por ello, la Contraloría recomendó comunicar estas observaciones al jefe del INEN para que la institución adopte las acciones correctivas necesarias para asegurar la adecuada y oportuna atención de pacientes que acuden al Servicio Médico de Emergencia.

