El buque de la armada peruana (B.A.P.) Paita llegó a Piura con vehículos anfibios, un hospital de campaña y efectivos especializados en búsqueda y rescate urbano (USAR), para reforzar la capacidad de respuesta del Gobierno ante las emergencias que puedan ocasionar las lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno El Niño.

El B.A.P. Paita, que partió el lunes pasado de la Base Naval del Callao, transportó, además, vehículos todoterreno y blindados MAN, LAV y BMR, así como lanchas y botes de rescate Zodiac y un helicóptero para facilitar las evacuaciones y acceder a comunidades aisladas.La embarcación también cuenta con 230 efectivos especializados, camas hospitalarias, quirófanos y sistemas de desalinización para brindar atención médica y abastecer de agua potable a la población afectada.

Los vehículos serán trasladados al destacamento de Infantería de Marina “El Salto”, en Tumbes, para atender posibles emergencias; mientras que el hospital de campaña será destinado al Hospital Virgen de las Mercedes, en Paita.

El B.A.P. Paita permanecerá en la zona durante 30 días para apoyar las labores de atención a la población. En los próximos días, el desplazamiento continuará con el B.A.P. Pisco.

B.A.P. Tacna

Asimismo, el B.A.P. Tacna también arribó a Paita tras cumplir una misión en Estados Unidos y dejará más de 3500 litros de agua desalinizada en la propia nave, para contribuir con la atención de las necesidades de la población. Esta embarcación retornará a Lima en las próximas horas.

El B.A.P. Paita y el B.A.P. Tacna son dos de los cinco buques dispuestos por el Gobierno para reforzar las operaciones de prevención y respuesta ante el fenómeno El Niño, las otras unidades son el B.A.P. Pisco, B.A.P. Chimbote y B.A.P. Talara.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y el comandante general de la Marina de Guerra, almirante Federico Bravo de Rueda, supervisaron el despliegue y la capacidad de la unidad que permanecerá en uno de los muelles de la empresa portuaria Euroandino, en Paita.

El titular de Defensa, destacó la importancia del despliegue naval ante posibles interrupciones de las vías terrestres por las lluvias intensas.“Cuando las carreteras quedan interrumpidas, el único medio de transporte para llegar a las zonas más golpeadas es el mar. Para eso, la Marina está plenamente preparada, tanto en equipamiento como en capacidad de su personal”, señaló.