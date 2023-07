El Ministerio de Educación (Minedu) informó que el día jueves 6 de julio los docentes de los colegios públicos tienen permiso con goce de remuneraciones con motivo del Día del Maestro.

Así lo dispone el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, que aprobó el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, el cual establece, en el artículo 199°, que “el profesor tiene derecho a gozar de permiso por el Día del Maestro”, detalló la cartera de Educación.

Asimismo, la Resolución Viceinisterial N° 081-2023-MINEDU, que aprobó disposiciones para el procedimiento de licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, señala, en el numeral 6.8, que “el profesor goza del permiso el día 6 de julio de cada año por ser el Día del Maestro, siempre y cuando dicho día recaiga en un día laborable”.

Minedu descarta voucher educativos

La titular del Ministerio de Educación, Magnet Márquez Ramírez, afirmó este miércoles la gratuidad de la enseñanza está garantizada tras descartar la privatización de la educación. La funcionaria aclaró que el sector ya ha opinado anteriormente respecto el proyecto de ley sobre la implementación de un sistema de voucher educativo en el Perú.

Como se sabe, el año pasado, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País), presentó un proyecto de ley 2951/2022-CR, que propone la creación de este sistema de los voucher en materia educativa.

“Se dice que se piensa privatizar la educación. Esto es raíz de un proyecto de ley, que todavía está en discusión, presentado por un congresista respecto al sistema de voucher que se ha aplicado en otros países. Desde ya les comento que nosotros hemos analizado el caso y creemos, en principio que requerería de muchos ajustes para que si es que en algún momento se pudiera aplicar en nuestro país. Es decir, en este momento, no hay nada en particular. En su momento hemos opinado y el año pasado el Ministerio ha dado su opinión, y eso está en debate, pero no se va a dar la privatización” , indicó.