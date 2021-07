Perú celebra este domingo 25 de julio el Día Nacional del Pisco, la bebida de bandera del Perú, en un segundo año de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la celebración se empieza a extinguir cuando se observa la realidad de los productores pisqueros.

En diálogo con Gestión.pe el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Pisco (Unapisco), Marco Zuñiga, señala que este año, además de la crisis generada por el coronavirus, enfrentan un nuevo escenario: el alza de precios de algunos insumos para la producción de pisco, a partir de la subida del dólar, que está a un paso de llegar a los S/ 4.

Este gremio agrupa a las asociaciones de productores en las regiones pisqueras (Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna) y según indica Zuñiga, los agremiado han mostrado su preocupación por la reducción de los márgenes de ganancia.

“El productor ha tenido que absorber los costos del dólar y el alza de los pocos insumos importados. Ha habido un periodo de carencia de botellas, no había disponibilidad de algunos insumos, todo eso ha incrementado el costo de producción, entonces lo que se está reduciendo en el sector pisquero es el margen de utilidad entre 5% y 15% según cada bodega pisquera”, sostuvo al detallar que esta situación afecta más a los pequeños y medianos productores.

A ello se suma el alza de los precios de los fertilizantes, necesarios para mantener las hectáreas de uvas pisqueras. Detalló que hoy una bolsa de fertilizantes llega a costar S/ 120, superior a los S/ 80 que se tenía previamente.

Otro factor es el costo del transporte. “Si un productor está en una zona rural deben traer los productos desde Lima, y ese costo de transporte también ha subido”, dijo.

Zúñiga señala que el incremento en la producción del pisco no ha sido trasmitido al consumidor final y no está en los planes hacerlo.

Y es que según precisa, con la crisis sanitaria, económica y la poca confianza que a veces se ve en el futuro, “la gente se restringe a elementos que podríamos llamar a algo suntuoso”, por lo que de elevar el precio del pisco, ya no lo comprarían. De esta manera, detalló que precio del pisco se mantiene en un rango que varía desde los S/ 25 hasta más de S/ 80.

Bajo este escenario, el representante de los productores consideró que este Día Nacional de Pisco puede ser el punto de partida para reactivar el consumo de esta bebida bandera, en tanto se espera que esta problemática pueda ser puesta sobre la mesa en el gobierno del presidente Pedro Castillo.

Es preciso mencionar que según el Indecopi, en 70 países de cuatro continentes del mundo reconocen que el pisco es una denominación de origen peruano.

Un paso adelante

El embajador de la marca Perú para el pisco, José Moquillaza, coincide al señalar que los productores de pisco no atraviesan su mejor momento. Sin embargo, confía en que las entidades del siguiente Gobierno puedan abordar esta situación y por otro lado, optar por una estrategia comercial con un enfoque de valor.

Indica que actualmente Estados Unidos es el mercado principal del pisco, en tanto, los mercados potenciales se encuentran en las grandes urbes metropolitanas de altos ingresos en el mundo.

“Por ejemplo, Londres, Hong Kong, Frankfurt, Ginebra, Paris, Madrid, Barcelona, Valencia, todas las capitales que son metropolitanas y a la vez gastronómicas son plaza para nosotros”, dijo.

Agregó que la estrategia debe orientarse a los sentimientos del consumidor, pues en los últimos años el foco estuvo centrado en participación de ferias internacionales. En ese sentido, dijo que se debe apuntar a los consumidores jóvenes, quienes penalizan a quien lo engaña o confunde.

“Pero hay que dar un paso adelante, porque si no lo hacemos, los vecinos lo harán primero”, comenta, y pone como ejemplo la nueva estrategia de Chile para seguir usando la marca pisco que corresponde a Perú. Como se recuerda, en marzo de 2019 el Gobierno de Sebastián Piñera buscaba que tanto Perú como Chile se complementen para ser reconocidos en los mercados internacionales, sin embargo, Perú negó rotundamente esa posibilidad.

Ahora, Chile ha decidido concentrarse en su propia producción e impulsar una estrategia a su favor, con una inversión total de US$ 9.5 millones para los próximos cuatro años.

“Los US$ 9.5 millones de Chile no son por el mercado presente, es por el mercado futuro. Pero las cosas han cambiado, mientras las autoridades hacen la guerra jurídica y los productores hacemos la guerra comercial, en realidad hoy el poder lo tiene el consumidor artillado con su smartphone que llega al punto de origen en un click. Si logramos que los consumidores busquen en sus smartphones #piscoesperu los US$ 9.5 millones no servirán de nada”, sostuvo.

El dato

-La exportación de pisco sumó US$ 2 millones 116 mil en los primeros cinco meses del 2021, presentando un alza del 98% en comparación al mismo periodo del año pasado (US$ 1 millón 066 mil), según cifras de Adex.

