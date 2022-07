La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) y el Ministerio de Salud (Minsa) brindaron recomendaciones a pasajeros y conductores cumplir con las siguientes medidas de bioseguridad, para evitar el riesgo de contagiarse por coronavirus al momento de movilizarse en el transporte público, y para contener el avance de la cuarta ola de la COVID-19 en el país.

Entre las principales medidas figuran:

Usar a mascarilla , que cubra nariz y boca, durante todo el viaje.

, que cubra nariz y boca, durante todo el viaje. Uso constante de alcohol en gel o líquido para la desinfección de manos.

para la desinfección de manos. Recordar a los usuarios y operadores de los servicios de transporte que la prestación del servicio de transporte urbano en todo el país debe realizarse manteniendo las ventanas del vehículo abiertas . De esta manera, se da una mayor circulación de aire que coadyuva a reducir la carga viral que pueda existir dentro de las unidades.

. De esta manera, se da una mayor circulación de aire que coadyuva a reducir la carga viral que pueda existir dentro de las unidades. No ingerir alimentos dentro de los vehículos.

Del mismo modo, es necesario que los usuarios respeten el distanciamiento social mientras esperan para abordar los vehículos en los paraderos, a fin de evitar aglomeraciones y riesgos de contagio.

“Recuerden el COVID-19 no viaja con nosotros, justo eso depende de las medidas que tomemos. Por ejemplo: doble mascarilla o KN95 y mantenerla durante todo el viaje, no ingerir alimentos dentro de la unidad que es un lugar cerrado y no cerrar las ventanas”, mencionó David Hernández, director de Operaciones de ATU para TV Perú, desde Jesús María.

“ Las personas por el frío están procediendo a cerrar las lunas. La recomendación es: abriguémonos bien y mantengamos las ventanas abiertas . El Ministerio de Salud es el ente que brinda esta recomendación”, agregó el funcionario.

Metro y Metropolitano

Para el caso del Metro de Lima y el Metropolitano, el uso de la mascarilla es obligatorio no solo dentro de las unidades de transporte sino también durante su permanencia en las estaciones.

Por último, se exhorta a los usuarios a respetar la señalética establecida dentro de los trenes y buses, y cumplir con las indicaciones de los orientadores y fiscalizadores en todo momento.

