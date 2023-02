¿Cuál es el link para cobrar el bono? Más de 4.2 millones de personas son las que se beneficiarán con la entrega del Bono Alimentario de 270 soles que viene entregando el Gobierno Central desde el 2022. El subsidio económico está dirigido a las familias de todo el país en condición de vulnerabilidad o pobreza extrema. Si aún no has cobrado este dinero o no sabes si eres uno de los beneficiarios, aquí te contamos todos los detalles.

Fue en noviembre de 2022 cuando se dio inicio a la entrega de este importante subsidio monetario que servirá para que las familias más necesitadas traten de contrarrestar los efectos negativos a nivel económico causados desde hace años atrás por la pandemia del COVID-19.

En ese sentido, la entidad a cargo de las coordinaciones de la entrega de este bono es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), entidad que viene realizando las gestiones correspondientes para que el pago llegue a quienes realmente lo necesitan.

Bono Alimentario de 270 soles (Foto: gob.pe)

¿CÓMO SABER SI ME CORRESPONDE EL BONO?

Para ver si les corresponde este importante subsidio las personas únicamente deberán ingresar a la plataforma habilitada por el Midis y colocar sus datos tal como figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Se debe precisar que el Bono Alimentario de 270 soles ya se ha entregado a miles de personas. Pero quienes aún no han podido hacerlo aquí te detallamos como cobrar este dinero durante esta semana.

¿CUÁL ES EL LINK DEL BONO ALIMENTARIO 270?

Los ciudadnos deben ingresar al link bonoalimentario.gob.pe y comprobar si aparece en el padrón. Además, debe seguir los siguientes pasos:

Hacer click en Consulta tu DNI.

Rellenar las casillas con tus datos (Número de DNI, fecha de emisión y clik en “No soy un robot”).

Aceptar las políticas de privacidad.

Click en consulta si eres beneficiario.

Así puedes ingresar y ver si eres beneficiado del Bono Alimentario de 270 soles. (Foto: Gob.pe)

¿CÓMO COBRAR EL BONO 270 AL DOMINGO 12 DE FEBRERO?

Todos los ciudadanos deben tener en cuenta que el Bono Alimentario de 270 soles se entrega desde el 2022; sin embargo, hay muchas personas que aún no lo han cobrado. Es por ello que durante esta semana podrán haerlo.

Desde el lunes 6 al domingo 12 de febrero de 2023 los ciudadanos podrán cobrar sin ningún problema el bono que les ayudará en su canasta básica familiar. Solo deben acercarse a una ventanilla del Banco de la Nación en la fecha correspondiente o verificar su cuenta de la misma entidad y ver si se hizo el depósito.

¿CUÁLES SERÁN LAS MODALIDADES DE PAGO?

Según el reglamento, los beneficiarios podrán cobrar el bono de S/ 270 en:

Depósito en cuenta.

Billetera digital.

Cuenta DNI del Banco de la Nación.

Cobro en ventanilla.

Otros que se implementen en coordinación con las entidades financieras con las que se disponga de convenios vigentes.

Personas en las agencias del Banco de la Nación cobrando el Bono Alimentario (Foto: GEC)