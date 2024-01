El alcalde de Machu Picchu Pueblo, Elvis La Torres, sostuvo que el gobierno no tiene la predisposición para crear una mesa de diálogo y encontrar una solución en relación a la venta de entradas virtuales a la ciudadela inca.

“El gobierno no tiene la predisposición para realizar una mesa de diálogo“, dijo Elvis La Torre en diálogo con Canal N.

Como se recuerda los pobladores de Machu Picchu Pueblo anunciaron una tregua por 24 horas para reunirse con los ministros de Cultura, Comercio y Turismo, y del Ambiente.

Sin embargo, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga , afirmó que aún no se ha levantado el paro indefinido , por lo que decidió no realizar dicha mesa de trabajo en Machu Picchu.

“Dijimos hace unos días que se instalaba la mesa de diálogo siempre que las actividades se estén desarrollando con normalidad. Eso no ha sucedido. Los trenes no están funcionando, los negocios no están abiertos”, mencionó la minitra.

Por su parte, el alcalde Machu Picchu Pueblo, afirmó que los pobladores han levantado los bloqueos en las vías férreas que conectan a la ciudadela inca para crear la mesa de trabajo. Además, señaló que el gobierno no tiene la intención de tener un diálogo.

En ese sentido, afirmó que la huelga continuará y que los pobladores de Machu Picchu lo harán público en las próximas horas.

También, Oscar Valencia, dirigente que representa a los pobladores de Machu Picchu afirmó que seguirán con el paro indefinido tras no llegar a un diálogo con el gobierno. “Estamos resignados a continuar con esta medida de fuerza”, expresó.

Manifestantes bloquean los accesos de tren a Machu Picchu.

¿Por qué se originó la protesta?

Quienes impulsan el paro indefinido piden anular la licitación con la empresa Joinnus, que brinda a través de su plataforma www.tuboleto.cultura.pe la venta de entradas a Machu Picchu.

Ministra afirma que se pierde S/ 1 millón por el paro

La Ministra de Cultura, Leslie Urteaga, habló sobre la crisis que vive la ciudad de Cusco, tras el cierre de la ciudadela Machu Picchu como parte de las manifestaciones de los pobladores de esta misma localidad. La titular del Mincul, señaló que son más de un millón de soles que a diario se deja de percibir en esta región, ocasionando un grave daño al sector turismo.

“Desde el Ministerio de Cultura, desde hace meses, estamos convencidos de que una plataforma virtual, transparente, objetiva y segura, pueda ayudar a reactivar la economía a través del turismo. El día de hoy se pierde más de un millón de soles en Machu Picchu por mantener esta actitud”, dijo Leslie Urteaga.