El verdadero enemigo de trascender como sociedad es el propósito que fue valiente alguna vez, pero que ya es cómodo para la gente porque el tema ya se normalizó. Sin embargo, algunas marcas no evolucionan su mensaje, y eso se da por haber logrado la combinación perfecta: “Tengo un propósito que me pinta valiente, pero no corro el menor riesgo porque lo que promuevo es políticamente aceptado por todos”. ¿Y qué pasa cuando el propósito es políticamente correcto? Nada. No pasa nada porque se vuelve parte del paisaje y, con ello, en intrascendente. No pasa nada porque repetimos el cuento del traje del emperador en versión moderna; es decir, nos damos cuenta de que esa marca está calata de propósito, pero es más cómodo aplaudir sus supuestas fantásticas prendas que ser el antipático del grupo. No pasa nada porque promovemos que otras marcas sigan en el loop de los propósitos mediocres, sin dientes, sin filo, sin alma. No pasa nada porque perdemos tiempo, energía y plata en iniciativas que no van a impactar un ápice al mundo, pero quizá sí egos, perfiles de LinkedIn y paneles publicitarios onerosos.

Así que esta es mi propuesta: incomodémonos más. Ya sé que no es una sensación agradable formar parte de un debate en un directorio o en una red social donde los opinólogos abundan, pero, créeme, realmente créeme: si estás haciendo bien tu trabajo en cuanto a cambiar algo contundente en favor de una mejor sociedad, te va a tener que incomodar.

Haz un genuino examen de conciencia en la compañía y valida si eso que defendías en el pasado y se convirtió en una bandera que movía corazones, pero también mentes y cuerpos, sigue siendo un problema por resolver o tienes que evolucionar en tu propuesta, dar un siguiente paso con tu propósito o quizá replantearlo por completo.

Cómprate más pleitos que sueños. Alguna vez un ejecutivo me corrigió cuando le preguntaba qué pleito se compraba, y me dijo que él solo se compraba sueños. Bueno, amigo ejecutivo, para cambiar las cosas —y vaya que hay que cambiarlas— te tienes que mojar, así la piscina esté helada. Meter las manos en la masa y en la tierra, despeinarte, atreverte y, sin duda, indignarte. No puedes quedarte en el sueño mientras escuchas “Imagine” de John Lennon, aunque suene políticamente incorrecto.

SOBRE EL AUTOR Luciana Olivares CEO de Boost y directora de Women CEO. Una de los 100 líderes con mayor reputación del país, según Merco. Autora de cinco libros de marketing.