PERCEPCIÓN CIUDADANA. La pandemia de covid-19 que vive el país –y el mundo– generó una difícil situación sanitaria, pero este no fue su único efecto. Debido a las medidas que se tomaron para hacerle frente a la enfermedad, la economía nacional se vio golpeada, tanto a nivel macroeconómico como en el número de empresas que debieron cerrar o reducir sus operaciones, lo cual generó pérdidas de empleo y, por consiguiente, de ingresos. Lamentablemente, la pandemia no fue el único factor en contra de la evolución de la economía. A criterio de la mayoría de la población (66%) los últimos hechos políticos en el país tuvieron un impacto negativo, según evidencian los resultados de la encuesta de Datum elaborada para Gestión. Aunque durante años para algunos en el Perú la economía y la política iban por carriles separados, hoy esa frase ya no es válida, como en su momento lo remarcamos.

Sin embargo, el reinicio gradual de las actividades, que ya está en su fase cuatro, genera cierto optimismo, a tal punto que el 42% de la ciudadanía considera que el próximo año será mejor que el actual. A pesar de ello, hay una gran dosis de cautela, pues la mayoría también considera que a la economía le tomará dos o incluso más años recuperarse. Es más, hay más certidumbre por lo que pase a nivel macroeconómico, pues a nivel personal el 43% cree que su propia economía en el 2021 seguirá igual que este año.

La cautela puede tener varios factores. El hecho de que el 2021 sea un año electoral es un elemento importante, así como que los congresistas a través de las de normas que aprueben favorezcan a sus candidatos a pesar de que generen altos costos al erario nacional.

A nivel personal, la mejora del comportamiento de la economía depende de que las empresas generen nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, la encuesta también muestra un alto grado de desconfianza hacia el empresariado, influenciada quizás por los últimos acontecimientos en torno al sector agroexportador.

En todo caso, si bien es necesario que el Estado vele por el cumplimiento de las normas laborales y que se sancione a las compañías que no las cumplen, no se puede generalizar comportamientos, ya que a través de la inversión privada se genera el mayor número de puestos de trabajo.

Mañana se dará conocer la evolución del PBI de octubre, y si bien hay indicadores alentadores es posible que el resultado no refleje el actual estado de ánimo de los agentes económicos.