El término belleza ha evolucionado a través del tiempo. Hoy, no solo está asociada a modas o tendencias, su concepto va más allá de lo estético y superficial, ya que resalta la individualidad, la autenticidad, y la forma de verse y sentirse bien de cada persona. En el Día Internacional de la Belleza, conmemorado cada 09 de septiembre, reflexionamos sobre cómo se ha convertido en un medio para que las mujeres se conozcan más, aprecien su diversidad, y expresen su fuerza y empoderamiento, para lograr un mundo cada vez más equitativo, en el que todos accedan a las mismas oportunidades.

Un claro ejemplo es la fortaleza que demuestran las peruanas para crear nuevas formas de obtener ingresos a través de negocios propios. Según las cifras del Índice del Desarrollo Social de la Mujer y el Hombre, en los países de América Latina todavía hay una desigualdad en el acceso a oportunidades del 37.9%[i], y ante ello, las mujeres representan el 43% del número de emprendedores del país[ii].

Es cierto que esta situación responde a las brechas existentes, como la falta de acceso al empleo formal o la remuneración adecuada, por lo que buscar una nueva forma de ingreso ha sido una respuesta para lograr autonomía económica. Sin embargo, si hay algo que rescatar es la belleza del empoderamiento de las emprendedoras que construyen un mejor futuro para ellas y sus familias y, a su vez, generan recursos y empleos en sus comunidades.

Esta es una conversación continua que tenemos con organizaciones que comparten nuestro compromiso con la sostenibilidad. Coincidimos en que hay una oportunidad para lograr cambios significativos en la sociedad, a través de propuestas de inversión social que apunten a la equidad. Con ello no solo se contribuye a erradicar la pobreza, también podría tener un impacto en el crecimiento económico, si tomamos en cuenta que, según el Banco Mundial, el PBI sería hasta un 20% mayor si se igualara el empleo femenino con el masculino[iii].

En este día, invitamos a pensar en la belleza como una manera de inspirar, impulsar el desarrollo de las personas, y, con ello, dejar una huella positiva en el mundo. Creemos firmemente que este es el punto de partida para construir un futuro lleno de posibilidades para todos.

[i] Índice del Desarrollo Social de la Mujer y el Hombre en los Países de América Latina 2023 (PUCP). Disponible en: https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/190884

[ii] El Peruano (2023) Produce: Las mujeres representan el 42.9% del total de emprendedores. Disponible en: https://elperuano.pe/noticia/207246-produce-las-mujeres-representan-el-429-del-total-de-emprendedores

[iii] Pennings S. A Gender Employment Gap Index (GEGI) A Simple Measure of the Economic Gains from Closing Gender Employment Gaps, with an Application to the Pacific Islands [Internet]. 2022. Disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/661cbd80-45a4-5bd9-b90e-71f41ae11841/content

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.