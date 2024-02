Un aspecto que solemos pasar por alto es que las situaciones de hostigamiento sexual muchas veces se derivan de estereotipos de género. Por ejemplo, la idea de que “las mujeres no saben lo que quieren, cuando dicen no, en realidad, significa sí” o que “ningún hombre de verdad le diría que no a un ofrecimiento sexual de una mujer”. Como vemos, los estereotipos de género afectan tanto a hombres como a mujeres y son el caldo de cultivo perfecto para que se generen situaciones de acoso en el trabajo.

Entonces, si queremos lograr un ambiente de trabajo libre de hostigamiento sexual, además de cumplir con las obligaciones legales de contar con una política interna, elegir un comité o un delegado y efectuar las capacitaciones que manda la ley, tenemos que partir por combatir los estereotipos negativos que traen nuestros trabajadores. Estereotipos sobre lo que significa ser hombre, como, por ejemplo: ser dominante, no mostrar sensibilidad, ser heterosexual, entre otros.

Una forma de combatir estos estereotipos es trabajando en la construcción de nuevas masculinidades o masculinidades positivas. ¿Qué significa esto? Significa crear una estrategia a fin de involucrar activamente a los varones de nuestra organización, de forma que ellos comprendan que el tema de la igualdad de género no es un tema de mujeres. Que los estereotipos los impactan directamente también porque les imponen roles y exigencias que también son perjudiciales para ellos. Es decir, se trata de generar un espacio donde los varones en nuestras organizaciones se sientan seguros para desprenderse de estos roles y expectativas generalizadas que fomentan el sexismo.

En suma, el objetivo de esta propuesta es la construcción de una relación más equitativa entre hombres y mujeres, para que desde este nuevo horizonte los varones puedan sumarse a la prevención del hostigamiento sexual.

Esto puede lograrse, por ejemplo, fomentando una distribución más equitativa de las actividades de cuidado dentro de los hogares y sobre todo explicando cómo la igualdad de género no es un juego de suma cero. Es decir, los avances a favor de la igualdad de género no suponen una pérdida para ningún grupo, sino una ganancia para todos, porque nos permite desarrollarnos de manera libre en todos los espacios.

¿Qué beneficios trae a largo plazo hablar de nuevas masculinidades en el ámbito laboral? Nos permite dar sostenibilidad a nuestras políticas de prevención del hostigamiento sexual al eliminar algunos de los estereotipos que fomentan este tipo de conductas. Además, incentiva una cultura de cumplimiento entre el personal masculino al que se le coloca como parte de la solución. Esto es especialmente relevante en los sectores productivos en los que existe una mayor proporción de hombres en el centro de trabajo.

Recientes estudios muestran que la brecha ideológica entre hombres y mujeres se ha incrementado entre los jóvenes. Mientras que los hombres son más tradicionales y conservadores, las mujeres son más progresistas y cuestionan los roles tradicionales. Esto podría ser una reacción frente a la idea de que la promoción de la igualdad de las mujeres ha generado una discriminación hacia los varones.

El 51.8 % de los varones entre 16 y 24 años encuestados recientemente en un estudio realizado en España piensan de esta manera. En este contexto, se hace aún más importante trabajar en cerrar esta brecha, incorporando activamente a los varones en la construcción de una sociedad más equitativa.

