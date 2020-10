Gerente de cuentas de Arellano Consultoría

Desde oficinas hasta salones de clases, en estos meses de pandemia nuestros hogares se han convertido en el centro de todas las actividades familiares.

Al estar más tiempo dentro de nuestras casas, hemos compartido más momentos con nuestras familias y esto, sumado a la preocupación por el cuidado de la salud, ha motivado el surgimiento de nuevos hábitos y momentos de consumo dentro de diferentes categorías relacionadas a consumo masivo, la limpieza del hogar e higiene, telecomunicaciones, rubro de bicicletas, entre otras.

Uno de esos cambios lo hemos podido ver al interior de nuestras cocinas. Y es que, ¿quién no ha aprovechado esos días de cuarentena para aventurarse a preparar un postre o un pan? Estas nuevas dinámicas y rutinas han creado nuevas oportunidades de crecimiento para diferentes categorías como la harina o la avena -si hablamos de los desayunos. Pero no solo esto: la pandemia también ha sido la gran ocasión para que las marcas que no eran líderes en sus categorías se den a conocer a nuevos públicos.

Entonces, la gran pregunta es ¿cómo lograr capitalizar estas oportunidades y evitar que sus marcas sean solo “de pandemia”? En Arellano consideramos que un paso importante para sostener las ventas es entender a estos nuevos consumidores que han entrado a la categoría y, sobre todo, identificar que sus necesidades, exigencias y conocimiento de estas marcas son distintas a las que pueden tener los compradores antiguos. Otro punto importante es cuál es el rol que cumplen para estos nuevos consumidores.

A partir de ello, las empresas deberán pensar en modificar sus estrategias, pensando en soluciones que se adecúen a las necesidades que tienen estos nuevos consumidores -ojo- sin dejar de lado a sus compradores de siempre. Estos pasos no solo permitirán mantener las ventas en este nuevo contexto, sino también encontrar nuevos espacios de consumo para estas categorías.

En Arellano, buscamos acompañar a las compañías en este camino con una solución desarrollada a la medida de cada cliente y de sus categorías, con el cual tendrán los lineamientos que les permita actuar de forma estratégica y táctica, siempre con foco en el consumidor, sus necesidades y oportunidades.

La pandemia ha marcado un antes y un después dentro del consumo. Hay hábitos que hemos adquirido en estos meses que pueden mantenerse en el tiempo y otros que cambiarán. Y todo dependerá de cómo las empresas van a motivar a los consumidores a mantener estas rutinas o a incrementar la frecuencia de uso de sus categorías.