Ser parte del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) ha traído enormes beneficios para nuestro país y, sobre todo, para sus regiones. Constituye un motor exportador descentralizado, que es una oportunidad única para que, durante APEC 2024, el Gobierno le dé un giro a su narrativa y se acerque al ciudadano para comunicarle estos beneficios y los logros obtenidos. ¡Cuántas historias de emprendedores exitosos se pueden dar a conocer!

Desde nuestro ingreso al APEC, en 1998, las exportaciones se multiplicaron por 14 y las importaciones por siete. El comercio creció a una tasa promedio anual del 11.1%. ¡Impresionante! El 68% de nuestras exportaciones van al bloque APEC. Ser parte de este foro nos ha permitido concretar 10 acuerdos comerciales bilaterales y otros de alcance regional, lo que nos otorga acceso preferencial para nuestras exportaciones y nos permite adquirir productos importados en condiciones competitivas.

A nivel descentralizado, Ica, Lima, Arequipa, Áncash, Moquegua, Apurímac y La Libertad son los departamentos que lideran las exportaciones al Asia Pacífico. Son mas de 3,500 mypes que han logrado posicionar sus productos en el bloque de países APEC el año pasado. Estos emprendedores alcanzaron el éxito gracias a que el Perú forma parte de esta dinámica región y que tiene condiciones preferenciales en esos mercados.

El caso de Ica es espectacular. Pasó de exportar al bloque US$ 343 millones en el año 2000 a US$ 5,744 millones en 2023. De ese total, el 31% fueron exportaciones no tradicionales de los sectores agrícola, textil, pesquero, siderometalúrgico y madera y papeles. La agroexportación creció un 30% en el último año, y destacan las uvas frescas, los arándanos y los espárragos. Solo en este sector, son 112 mypes iqueñas las que exportan sus maravillosos productos del campo hacia las economías del bloque.

Otro caso interesante es el de Arequipa, que pasó de exportar al Asia Pacífico US$184 millones a US$ 4,768 millones entre los años 2000 y 2023. Y son un total de 139 mypes que envían sus productos. Si bien el 94% del total de las exportaciones arequipeñas a este mercado son mineras, las de pelo fino de llama y alpaca ocupan el puesto siete en el ranking exportador de la región y tienen en APEC un mercado muy importante de nicho y con alto poder adquisitivo.

Los peruanos necesitamos buenas noticias, sentir orgullo, cambiar los escándalos políticos y las portadas de corrupción por historias de éxito que nos recuerden lo grandes que somos como país. Está en manos del Mincetur, con el apoyo de PromPerú, destacar estas historias de emprendimiento y difundir las oportunidades para que más emprendedores aprovechen el mercado del Asia Pacífico. ¡APEC 2024 es el momento!

Y, por supuesto, el Gobierno necesita urgentemente darle un giro a su forma de transmitir mensajes y conectar con el ciudadano. Su popularidad está por los suelos. APEC 2024 nos pone esta gran oportunidad por delante. ¿La verán?

