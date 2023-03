A veces, literalmente. En 2018, China abrió su mercado a la carne argentina. Al principio, el comercio se disparó. Sin embargo, en 2021 Argentina se autoprohibió exportar carne de vacuno. “Los chinos no se lo podían creer”, recuerda Patricio Giusto, del Observatorio China-Argentina.

La enrevesada lógica era la siguiente. Los precios nacionales de la carne estaban subiendo, lo que molestaba a los argentinos amantes del asado. El presidente Alberto Fernández razonó que si impedía que los extranjeros devoraran la carne argentina, habría más para los consumidores nacionales. La prohibición hizo poco por frenar la inflación, que ahora es de casi el 100% interanual y está causada principalmente por la frenética emisión de moneda del Gobierno. Sin embargo, la prohibición de exportar perjudicó a los agricultores argentinos y enfureció a sus clientes chinos.

Un compromiso más inteligente reportaría enormes beneficios. Argentina necesita desesperadamente capital; China tiene bolsillos profundos. China ansía minerales; Argentina tiene montañas de ellos. En lugar de explotar estas oportunidades económicas, el actual Gobierno argentino de peronistas de izquierda ha dado prioridad a los lazos políticos y diplomáticos con China, lo que alarma a Estados Unidos. Un gobierno más pragmático trataría de llevarse bien con las dos grandes potencias, aprovechando al máximo la complementariedad de las economías argentina y china. Las próximas elecciones nacionales de Argentina, previstas para octubre, pueden llevar al poder a un gobierno de estas características.

En las últimas décadas, la relación económica entre Argentina y China ha florecido. El comercio bilateral ha pasado de US$ 2,300 millones en 2001 a US$ 26,000 millones el año pasado. Se han anunciado varios grandes proyectos de inversión chinos. Más de la mitad de los 62 préstamos concedidos por bancos comerciales chinos en América Latina entre 2007 y 2021 han ido a parar a Argentina, según el Diálogo Interamericano, un centro de estudios de Washington. La mayor parte de estos préstamos se han concedido desde 2015. Una sucursal del ICBC, el mayor banco comercial de China, domina el horizonte cerca del palacio presidencial en Buenos Aires.

Sin embargo, el progreso se ha estancado últimamente. Allí donde Argentina tiene una ventaja comparativa, el gobierno de Fernández la erosiona. Ha desaparecido la prohibición total de exportar carne de vacuno, pero siguen prohibidos siete cortes populares, como las del asado. A los cultivos se les aplican impuestos a la exportación que van desde el 7% (para el aceite de girasol) hasta un aplastante 33% para la soja. Esto desincentiva la inversión y le cuesta una fortuna a Argentina. Si contara con políticas medianamente sensatas, podría añadir US$ 25,000 millones anuales a las exportaciones de cereales y oleaginosas en una década, estima David Miazzo, de Fada, un think tank. Esto equivale al 5% del PBI actual, pero el Gobierno está desesperado por conseguir dinero a corto plazo, y los cargamentos de grano son difíciles de ocultar y fáciles de gravar.

Las inversiones chinas que generan titulares suelen tener problemas. Hace un año, China anunció un acuerdo de US$ 8,000 millones para construir una central nuclear cerca de Buenos Aires. Estaba ansiosa por mostrar su tecnología nuclear Hualong One, que hasta ahora sólo produce energía en la propia China. También esperaba comprometer a Argentina en el tipo de relación a largo plazo que requieren los proyectos nucleares.

El problema es que Argentina no puede pagar el precio (que con los intereses podría ascender a US$ 13,000 millones, según Julián Gadano, ex funcionario de energía). Sus reservas netas de divisas apenas alcanzan los US$ 2,500 millones, según la consultora Econviews. Argentina es el país que más debe al FMI, y está tratando de asegurarse otro salvavidas. Tras renegociar varias veces el proyecto nuclear, Argentina ruega a los prestamistas chinos que cubran el 100% del coste, frente al 85%. El proyecto “no se va a llevar a cabo”, predice Gadano.

En 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (ahora vicepresidenta), Argentina pidió prestados US$ 4,700 millones a tres bancos estatales chinos para construir dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz, bastión político de Fernández. El pago de los intereses es ahora una pesada carga para el presupuesto, y las represas aún no han producido electricidad. El año pasado, las empresas chinas parecían bien situadas para conseguir un contrato de construcción de un gasoducto a Buenos Aires para el gas de Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos de gas y petróleo de esquisto del mundo. Pero tras algunas disputas, abandonaron la licitación. En 2020, Sinopec, un gigante petrolero chino, se retiró de Argentina tras sus disputas con los sindicatos.

El incentivo para invertir en energía se ve empañado por los controles de precios. Los hogares apenas pagan por la electricidad y la derrochan copiosamente. Los cortes de electricidad son frecuentes.

Independientemente de su sector de actividad, “las empresas chinas tienen los mismos problemas que todas las empresas que quieren invertir en Argentina”, afirma Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy. Además de la elevada inflación, los inversores deben hacer frente a los controles de divisas, que dificultan la repatriación de beneficios. Un sistema de tipos de cambio múltiples (hay al menos una docena para el dólar) provoca confusión y distorsión. Los exportadores deben entregar sus dólares al tipo oficial, que es aproximadamente la mitad de lo que valen. El gobierno asigna divisas a precios reducidos en un proceso plagado de corrupción. Se aplican tarifas especiales a cosas como los conciertos de rock (la tarifa “Coldplay”) y los servicios de streaming (la tarifa “Netflix”). A las empresas chinas les resulta difícil operar en un país donde la política cambia de dirección tan a menudo e impredeciblemente como una pelota de fútbol en los pies de Lionel Messi.

Argentina parece más interesada en ser aliada de China que su proveedora. La vicepresidenta Fernández se jactó recientemente de que China era el “sistema capitalista más exitoso”. China insiste en las similitudes entre Taiwán y las islas Malvinas, territorio británico reclamado por Argentina (un paralelismo que no menciona es que los isleños de las Malvinas, al igual que los taiwaneses, no desean ser gobernados por su vecino mayor).

Muchas de las recientes iniciativas de Argentina con China tienen mucho de simbolismo político y poco de sustancia económica. Algunas de ellas han irritado a Estados Unidos. El año pasado, Fernández anunció que Argentina se uniría a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un plan chino de infraestructuras globales. El acuerdo no incluía nuevos compromisos financieros. China ha construido un observatorio espacial en la Patagonia que, según afirma, tiene fines puramente científicos, ya que su latitud, muy meridional, le proporciona una visión del cosmos a la que no se puede acceder desde China. Otros sospechan que se trata de espionaje; a diferencia de un observatorio europeo similar, el de China está cerrado a los extranjeros y atendido por militares. En setiembre, el gobernador de Tierra del Fuego ofreció su provincia como “la puerta de entrada” de China a la Antártida, con una base logística para barcos.

Es posible que el gobierno de Fernández haya subestimado lo hostil que se ha vuelto últimamente Estados Unidos hacia China, y lo decidido que está a impedir que China se afiance en su hemisferio. Cualquier cosa que se parezca a una actividad militar china en la región enfurecerá a cualquier administración estadounidense. Aunque Argentina no es como las dictaduras de Cuba o Venezuela, a las que Estados Unidos considera enemigas, algunos exaltados de Washington sugieren que va en esa dirección. El 28 de febrero, María Elvira Salazar, legisladora estadounidense, afirmó que Argentina había llegado a un acuerdo con China para construir aviones de guerra chinos en Argentina. Lo calificó de “pacto con el diablo que podría tener consecuencias de proporciones bíblicas”. El gobierno argentino dijo que no existía tal plan.

Aunque los peronistas desconfían del gobierno de Washington, no quieren enemistarse con él, entre otras cosas porque el apoyo del FMI depende de la buena voluntad norteamericana. Han empezado a dar marcha atrás en los acuerdos con China a los que Estados Unidos más se opone. Argentina dice ahora que construirá la base marítima de Tierra de Fuego con su propio dinero, lo que significa que es poco probable que se haga realidad. El plan argentino de comprar aviones de combate chinos se canceló en diciembre; Argentina podría comprar ahora aviones estadounidenses antiguos, si encuentra el dinero.

Frustrados con el gobierno central argentino, algunos inversores chinos están tratando directamente con los gobiernos provinciales. El gobernador Morales, de Jujuy, ha realizado varios viajes a China. El árido suelo de Jujuy es poco útil para la agricultura, pero tiene sol y minerales. Un parque solar en Cauchari, construido en lo alto de un altiplano, con dinero y tecnología chinos, produce electricidad suficiente para 160,000 hogares. Se espera que un proyecto chino-argentino de litio, valorado en US$ 852 millones, empiece a producir este metal, utilizado en las baterías de los vehículos eléctricos, este mismo año. Morales afirma que Argentina tiene “grandes oportunidades... en un mundo hambriento de alimentos y energía”. Recibiría “muchos más flujos de inversión” si eliminara los controles de capital y tuviera un único tipo de cambio.

Se espera que las elecciones de octubre traigan un gobierno con políticas económicas más sanas, lo que debería ayudar a las relaciones comerciales de Argentina con China. También es posible que esté menos dispuesto que los peronistas a promover las ambiciones de China en el hemisferio occidental. “Somos democráticos y creemos en los derechos humanos. No compartimos la visión china del mundo”, afirma un miembro de la oposición. Pero económicamente, “necesitan lo que tenemos, y debemos aprovecharlo, [exportando] minerales y alimentos”. Giusto está de acuerdo. Uruguay, el vecino mejor gobernado de Argentina, mantiene excelentes relaciones con Estados Unidos y buenas con China. Exporta carne vacuna y se comporta de forma previsible.

El régimen comunista chino puede refunfuñar si Argentina elige un gobierno menos favorable a sus objetivos estratégicos y más cercano a Estados Unidos. Pero si eso hace que la política económica de Argentina sea menos descabellada, los inversores chinos podrían acogerlo tranquilamente.