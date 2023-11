El ministro de Economía de Argentina, el candidato peronista Sergio Massa, reconoció este domingo el triunfo del ultraderechista Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, antes de la divulgación de los resultados oficiales.

“Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”,dijo Massa en un discurso ante la militancia en su comando de campaña.

Además, indicó que “Los argentinos eligieron otro camino y desde mañana la responsabilidad de dar certezas es responsabilidad del nuevo presidente electo”