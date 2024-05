El presidente de Argentina, Javier Milei, viaja este fin de semana para intervenir en un foro económico en Los Ángeles (California), según informaron este viernes fuentes oficiales.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Gobierno) que el mandatario se desplazará este sábado a las 22.30 horas (01:30 GMT del domingo) hacia Los Ángeles.

El presidente participará “en la Conferencia Anual del Instituto Milken, donde va a ser el principal orador ante un gran número de banqueros, inversores y CEOs de empresas de Estados Unidos y Medio Oriente”, señaló el vocero este viernes en la sede del Ejecutivo.

El líder de La Libertad Avanza (ultraderecha) viajará acompañado por la secretaria general de Presidencia, su hermana Karina Milei; el jefe del gabinete, Nicolás Posse; y el ministro de Economía, Luis Caputo, indicó también Adorni.

Según la web de este influyente foro conservador, la charla del presidente argentino está programada para el lunes 6.

En la agenda de invitados hay nombres como los de la reina Rania de Jordania; la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; o el asesor especial de Joe Biden para América Latina, Chris Dodd.

Este será el quinto viaje al exterior de Milei desde que asumió como presidente de Argentina, el 10 de diciembre, y sexto desde que fue electo en la segunda vuelta de los comicios, celebrada el 19 de noviembre de 2023.

Además de su intervención en el Foro de Davos en enero pasado y de su gira por Israel, Italia y El Vaticano en febrero, el resto de las salidas de Milei -incluida la previa a su investidura- han sido a Estados Unidos.

“El presidente toma las decisiones de qué viajes hacer y cuáles no, qué eventos y ciudades visitar y cuáles no. No tenemos intervención, porque es el presidente de la Nación y él define, con el criterio que él cree conveniente”, indicó este viernes el portavoz al ser consultado sobre esos traslados.

Una solicitud de información pública del medio argentino LetraP permitió conocer en la víspera que el Estado gastó casi 38 millones de pesos (más de US$ 43,000 al tipo de cambio oficial actual) para el viaje de Milei a la Conferencia de Política de Acción Conservadora (CPAC), durante la que conoció al expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021).

Como medida de austeridad del Ejecutivo, el mandatario hacía sus giras internacionales en vuelos comerciales.

Pero el 16 de abril la Casa Rosada informó de que dejaría de hacerlo por seguridad, ante la advertencia desde el Ministerio de Seguridad de “ciertos riesgos” que Milei podría correr tras la escalada de violencia en Oriente Medio.

Con el Gobierno del libertario, Argentina giró su política exterior hacia Estados Unidos e Israel, dos países a los que el mandatario considera faros en el mundo occidental.

