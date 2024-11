El jefe de Gobierno de Ontario, la mayor provincia de Canadá, Doug Ford, acusó a México de ser “la puerta trasera” de productos chinos y sugirió expulsar a ese país del tratado de libre comercio de América del Norte, conocido como T-MEC.

Ford señaló en una rueda de prensa el martes que si México “no iguala los aranceles de Canadá y Estados Unidos” a las importaciones chinas, no debería “sentarse en la mesa (T-MEC) o disfrutar acceso a la mayor economía del mundo”. El político conservador añadió que Canadá debería dar prioridad a Estados Unidos y negociar “un acuerdo de libre comercio bilateral” entre los dos países.

“Si México quiere un acuerdo de comercio bilateral con Canadá, que Dios les bendiga. Pero no voy a dejar que me hundan con estas importaciones baratas que se llevan empleos de hombres y mujeres de Ontario”, añadió.

Ante esta propuesta, el titular de la Secretaría (Ministerio) de Economía de México, Marcelo Ebrard, salió al frente este miércoles para afirmar que a Canadá no le conviene tener un acuerdo de libre comercio solo con Estados Unidos.

En una entrevista con medios en esta capital, Ebrard expresó que “la economía de Estados Unidos es mucho más grande”, lo cual hace que tanto a Canadá como a México les convenga mantener una relación trilateral en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Marcelo Ebrard respondió a las recientes declaraciones del jefe de Gobierno de Ontario, Doug Ford, quien sugirió que México debería ser excluido del T-MEC si no iguala los aranceles de sus contrapartes en el acuerdo a productos chinos. Foto: Bloomberg

“No le convendría a Canadá que solamente sea una relación Canadá-EEUU o no le convendría a México que Canadá no estuviese y solo estuviésemos México-EEUU. No nos conviene eso”, afirmó Ebrard.

El funcionario mexicano señaló que los beneficios de una relación comercial integrada convienen tanto a México como a Canadá, mientras que ha calificado al T-MEC de ser “un acierto”, así como de “ser el mejor tratado”. “Le conviene el comercio con México (a Canadá) y a nosotros con Canadá”, enfatizó.

Ebrard cuestionó la idea de Ford de establecer un acuerdo comercial exclusivo entre Estados Unidos y Canadá, señalando que numerosas empresas canadienses con operaciones en México probablemente no respaldarían una medida que limitaría el comercio trilateral.

“Habría que preguntarle, por ejemplo, a TransCanadá qué piensa de esto”, apuntó Ebrard, en referencia a una de las principales empresas canadienses que opera en territorio mexicano.

Ontario vs. México

El jefe de Gobierno de Ontario ha instado recientemente al Gobierno canadiense a tomar medidas más severas contra los productos chinos, proponiendo incluso un arancel del 100 % a la importación de vehículos eléctricos y del 25% al acero y aluminio procedentes de China, en línea con políticas similares impulsadas en Estados Unidos.

Además, Ford sugirió expulsar a México del T-MEC por ser la “puerta trasera” de productos chinos, así como ha instado a que opte por medidas arancelarias similares a las de la región a fin de poderse “sentar en la mesa (del T-MEC)” y “disfrutar acceso a la mayor economía del mundo”.

Ebrard también destacó la importancia del T-MEC como una herramienta que ha impulsado la economía de los tres países en los últimos años.

Ontario es el motor industrial de Canadá y concentra todo el sector del automóvil del país, que emplea unas 125.000 personas de forma directa en la provincia.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, reacciona durante un evento en la planta de fabricación 2 de Honda of Canada en Alliston, Ontario, Canadá, el 25 de abril de 2024. El fabricante de automóviles japonés Honda anunció una inversión de 15,000 millones de dólares en vehículos eléctricos en Ontario que permitirá construir cuatro nuevas plantas de fabricación en la provincia. (Foto de Peter POWER / AFP)

En 2023, la producción de automóviles aportó 14,000 millones de dólares canadienses (US$ 10,000 millones) al Producto Bruto Interno (PBI) de Ontario.

El Gobierno canadiense anunció en agosto que impondrá un arancel del 100% a la importación de vehículos eléctricos chinos, así como otro del 25% al acero y el aluminio procedentes del gigante asiático, igualando las tarifas anunciadas por Estados Unidos.

En 2026 está previsto que Estados Unidos, Canadá y México renegocien el T-MEC.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su oposición a que fabricantes chinos produzcan vehículos en México para su exportación y ha sugerido imponer aranceles de hasta el 200%.

