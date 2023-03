Esta semana,175 representantes de la Cámara Baja respaldaron una solicitud para iniciar una investigación, más de los 171 necesarios, dijo en una entrevista Andre Fufuca, el legislador que recolecta las firmas y un aliado cercano del presidente de la Cámara, Arthur Lira.

Se espera que Fufuca presente una solicitud formal para la creación de la comisión de investigación, que debe ser confirmada por Lira antes de que empiece a trabajar. Americanas se declaró en quiebra en enero, una semana después de revelar un agujero de casi US$4,000 millones en su balance.

El trío multimillonario que ha respaldado al minorista durante las últimas cuatro décadas: Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles y Carlos Sicupira pueden ser invitados o incluso citados a comparecer ante la comisión, según el diputado Elmar Nascimento, líder del partido Uniao Brasil en la Cámara Baja. Nascimento dijo que la propuesta de iniciar la investigación fue presentada a los líderes del partido el martes, durante una reunión en la residencia oficial de Lira, y recibió un amplio apoyo.

“Llamemos a todos e identifiquemos a los responsables”, dijo Nascimento. “Investiguemos, no es posible que pequeños inversionistas y proveedores sufran las pérdidas”.

Si los multimillonarios son llamados a comparecer personalmente ante el Congreso, estarían legalmente obligados a presentarse, pero podrían guardar silencio si lo desean.

Cualquier hallazgo de los legisladores solo sirve de base para posibles investigaciones adicionales por parte de las autoridades competentes y suele dar pocos resultados.

Sin embargo, el ruido creado por meses de sesiones televisadas puede ser muy perjudicial para los implicados. También podría ralentizar los debates sobre las diversas reformas que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que el mes pasado atribuyó la desaparición de la empresa a un “fraude”, pretende hacer aprobar en el Congreso.

En su petición de apertura de la investigación, Fufuca dijo que el episodio de Americanas afecta a la credibilidad de todo el mercado de valores de Brasil.

“Es de interés público garantizar que los inversionistas confíen en que la economía popular nunca se verá perjudicada por ningún tipo de fraude, error o encubrimiento en los balances, sin que el Gobierno investigue y exponga todo lo ocurrido en tales casos”, dijo.

Regulador de valores

El regulador de valores de Brasil, conocido como CVM, también está investigando las irregularidades en Americanas y el impacto en los inversionistas. Sergio Rial, que fue presidente ejecutivo del minorista durante solo nueve días hasta que renunció el 11 de enero y destapó el agujero de 20,000 millones de reales, tenía previsto declarar el miércoles sobre el caso en la sede de la CVM en Río de Janeiro, según una persona con conocimiento del asunto.

Americanas no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Cuando se le pidió confirmación de la reunión, la CVM dijo que no comenta casos específicos. Rial no respondió a un mensaje en busca de comentarios.

En una reunión con los acreedores, los representantes de Americanas y los principales accionistas multimillonarios presentaron una propuesta de ampliación de capital de 10.000 millones de reales (US$1.900 millones), según un documento regulatorio.

