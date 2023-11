Las demandas por cobertura se desplomaron tras las elecciones generales del 22 de octubre, cuando Massa se impuso con el 37% de los votos sobre sus contrincantes. Los inversores asignan desde entonces una menor probabilidad de ocurrencia a una devaluación pronunciada del tipo de cambio oficial.

“El mercado está priceando un triunfo de Massa y descontando que se mantendría el statu quo, por lo cual no habrá mucho ruido en lo cambiario”, dijo en entrevista telefónica Federico Desprats, jefe de administración de patrimonio del agente Intervalores, en Buenos Aires.

Menor demanda en futuros del peso | Coberturas cambiarias a diciembre se desplomaron tras el triunfo electoral de Massa (Foto: Bloomberg)

Los futuros del peso argentino, el contado con liquidación y los títulos vinculados al dólar se ven ahora menos demandados. El contrato a diciembre cayó a 630 pesos por dólares, desde los 944 pesos por dólar que había tocado una semana antes de las elecciones generales del 22 de octubre; y el peso en el mercado paralelo (el llamado “contado con liquidación”) se fortaleció a 860 unidades por dólar, tras hundirse más allá de 1.000.

Encuestas por otro carril

El pálpito tiene poco que ver con lo que marcan las últimas encuestas. “Me sorprendería que gane Massa”, dice Lucas Romero, director de la consultora Synopsis, que ubica a Milei dos puntos porcentuales por encima de Massa para el balotaje. Milei y Patricia Bullrich juntos, dice, ya mostraron en octubre un desempeño muy superior al que reflejó el expresidente Mauricio Macri en 2015, al vencer al peronista Daniel Scioli. Así, Massa debería alcanzar una diferencia mayor a los 10 puntos porcentuales en la provincia de Buenos Aires para empatar la elección. Otras consultoras, como AtlasIntel y Explanans, llegaron a pronosticar una ventaja de entre 4 y 10 puntos porcentuales a favor de Milei.

La disparidad entre expectativas y encuestas es llamativa e inusual en Argentina. En este país, los inversores se acostumbraron a sufrir grandes pérdidas en las últimas décadas al montarse sobre los pronósticos de las consultoras. Ahora, “el mercado debería ir convergiendo para asignar probabilidades igualadas en 50% para ambos contendientes”, dijo Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, en entrevista por mensaje de texto. “Eso equivale a esperar un salto del tipo de cambio para fin de año del orden del 75%”, dijo. El mercado se preparó para un salto discreto del 100% en el tipo de cambio oficial cada vez que previó un triunfo de Milei, y para un ajuste del 50% cada vez que descontó un triunfo de Massa.

La dolarización avanza

El proyecto de dolarización de Milei sigue más firme que nunca. A pesar del giro hacia la moderación que ensayó el libertario en estos días de campaña, su asesor económico Emilio Ocampo ratificó este martes el plan: “Es lo que tiene más chances de éxito. Probamos todo lo demás y no ha funcionado”, dijo en una conferencia en el seminario organizado por el estudio de abogados Marval O’Farrel Mairal en Buenos Aires. El economista estimó en “apenas” US$ 7,500 millones el tamaño de toda la base monetaria en Argentina, al valor del tipo de cambio paralelo, y en solo US$ 45,000 millones el total de los pesos en bancos y en circulación (el llamado “M3″).