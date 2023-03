Los cinco grandes prestamistas chinos registraron esta semana un crecimiento anual de sus ganancias netas superior al 3.5%, pero advirtieron que los cimientos de la recuperación del país “aún no son sólidos”.

El Bank of Communications Co Ltd (BoCom) y el Bank of China (BoC) registraron el jueves un crecimiento anual de sus utilidades netas ligeramente superior al 5%.

El Agricultural Bank of China Ltd (AgBank), el jueves, y el China Construction Bank Corp, el miércoles, registraron cifras aún más elevadas, con un crecimiento anual del beneficio neto superior al 7%.

El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) , el mayor prestamista del mundo por activos que cotiza en bolsa, registró un crecimiento anual de la ganancia neta del 3.5%.

Las carteras de préstamos de los Cinco Grandes “están bien diversificadas y adecuadamente provisionadas”, afirmó Ming Tan, director de S&P Global Ratings.

A pesar de los buenos resultados, los cinco advirtieron de las turbulencias bancarias mundiales y de los riesgos internos.

“La economía nacional experimentó una recuperación estable, pero los cimientos de la recuperación aún no eran sólidos”, declaró AgBank en su presentación en bolsa.

En el BoCom, la atención se centró en los retos del mercado inmobiliario.

“Las tensiones de liquidez del sector inmobiliario aún tardarán en recuperarse”, afirmó Lin Hua, director de riesgos de BoCom, quien añadió que las continuas perturbaciones afectarán a la calidad de los activos hipotecarios.

El año pasado, el sector inmobiliario chino se vio sacudido por sucesivos impagos de bonos y préstamos de promotores, ya que las anteriores iniciativas políticas para frenar el apalancamiento provocaron una crisis de liquidez en todo el sector.

“La presión sobre el margen de interés neto y los focos de riesgo en el sector inmobiliario y en algunas empresas estatales débiles siguen siendo los principales retos”, afirmó Ming.

Fuente: Reuters

