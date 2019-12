A medida que se apagan las esperanzas de alivio en una Venezuela devastada por la crisis, su asediada oposición se encuentra en un lugar familiar. Superados, desconcertados y corroídos por la disidencia interna, las díscolas fuerzas antigubernamentales no solo no lograron destituir este año al —cada vez más autocrático— presidente Nicolás Maduro, sino que, al no poder hacerlo, es posible que hayan fortalecido su poder.

El opositor presidente encargado, Juan Guaidó, ha perdido arrastre en las calles venezolanas y el entusiasmo entre los aliados internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mayor defensor del cambio de régimen a principios de 2019, aparentemente perdió el interés. Además, un escándalo de corrupción que involucra a algunos legisladores de oposición no le ha hecho ningún favor a Guaidó.

Lo bueno es que la oposición de Venezuela está estupefacta, no abatida. Sus manifestaciones en las calles y la brutal respuesta del régimen bolivariano han ayudado a aislar a Maduro y provocar una desunión dentro del gobierno. Muchos de los altos funcionarios del partido de Maduro ahora están en la lista negra de los gobiernos de EE.UU. y sus aliados, y enfrentan arrestos fuera de Venezuela.

La diplomacia latinoamericana, famosa por su reticencia ante la deshonestidad entre sus vecinos, nunca ha sido tan abierta en sus críticas al autoritarismo y la democracia en peligro. La Organización de Estados Americanos está, misteriosamente, presagiando la disidencia, y su secretario general, Luis Almagro, “es aún más radical que algunos miembros de la oposición venezolana”, dice el economista venezolano Juan Nagel , de la Universidad de los Andes.

“Sabíamos que iba a ser difícil destituir al régimen chavista, pero este fue el año en que la oposición consiguió sus logros más importantes contra el gobierno, algo que nunca había sucedido”, señaló Javier Corrales , de Amherst College. “Sin embargo, dado que no lograron derrocar a Maduro, surgió la decepción”.

Si las fuerzas democráticas de Venezuela se toman en serio sus reveses, las oportunidades están a la vista. Es posible que el camino a seguir de la oposición sea recuperar una estrategia que utilizó recientemente: una presión constante de protestas pacíficas y el poder corrosivo de exponer el fiat que no puede abatir.

En la década transcurrida desde el 2006 y adaptándose a las fraudulentas líneas del chavismo, los partidos de oposición ganaron impulso y prestigio internacional al presentar en reiteradas oportunidades candidatos para las elecciones nacionales. En medio de fraudes electorales y pese a normativas que tendían a favorecer a los candidatos del partido gobernante, su tenacidad los llevó a ganar el control de la Asamblea Nacional en 2015.

Es cierto que la claque gobernante de Maduro respondió con la creación de una asamblea constituyente general, repleta de chavistas, neutralizando de forma eficaz a la legislatura. Sin embargo, la oposición demostró que podía atacar de vuelta. También mostró una renovada unidad al acordar rotar la presidencia de la legislatura en función de quién obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones posteriores. “El argumento que escucho una y otra vez es que la política venezolana se juega en un campo sesgado.

La oposición debería participar no porque el sistema sea libre o justo, sino precisamente porque no es libre ni justo “, me dijo el historiador de la Universidad de Nueva York Alejandro Velasco . “La oposición debe buscar una estrategia básica, salir a la calle y trabajar en los barrios para mostrarle a la gente el poder desnudo. Esa no es una estrategia a corto plazo”.

Apostar por el corto plazo llevó a la oposición a sobreestimar su influencia y preparar a sus seguidores expuestos a una decepción. El mayor error quizás fue intentar convencer de que el cambio de régimen estaba a solo una protesta de concretarse. Las alianzas de conveniencia internacional alimentaron la ilusión, sobre todo la fuerza del aparente respaldo de EE.UU.

“En 2019, Venezuela se convirtió en un títere geopolítico”, indicó David Smilde , experto en Venezuela de la Universidad de Tulane. “Trump estaba convencido de que el chavismo estaba cayendo, y la oposición creía que él los respaldaba”. Ahora la atención de Trump se ha desviado hacia el ciclo electoral de EE.UU., lo que da un pase a Maduro.

China, el mayor acreedor de Venezuela, se está acercando, mientras que “Rusia decidió que Venezuela es un buen satélite”, dijo Smilde.

Dichos reveses también presentan oportunidades. Una es insistir en la contradicción de un régimen cuyas fallas han respaldado al gobierno precisamente en las herejías "neoliberales" que han denunciado durante mucho tiempo: una dolarización frente a una hiperinflación, una iniciativa de libre mercado mientras colapsan los controles de precios y austeridad para contrarrestar la incontinencia fiscal. “Estamos viendo una gran brecha entre ricos y pobres, y una clase cada vez menor de personas con acceso a dólares. Este es un bono de campaña evidente que la oposición puede explotar”, dijo Velasco.

Sin embargo, nada de esto dará frutos a menos que la oposición pueda restablecer su estrategia hacia el juego largo de negociación y renunciar a las arriesgadas demandas de un cambio de régimen a favor de una guerra por desgaste. Enfrentar al enemigo implica riesgos, pero también la abstinencia y la intratabilidad partidista. La oposición criticó erróneamente el préstamo de US$ 350 millones del banco de desarrollo latinoamericano CAF a Venezuela para reparar la caótica red eléctrica en cuatro estados venezolanos, por temor a que parezca una colaboración con el régimen de Maduro. Los líderes de la oposición también están indecisos sobre si presentarán candidatos para las elecciones legislativas de 2020, un enfrentamiento que tienen la certeza de que el gobierno intentará ganar.

Hay buenas razones para ser escéptico. Con demasiada frecuencia, la oposición se ha dado cuenta de que negociar con el régimen de Maduro es una tontería. Esa percepción llevó a la coalición de Guaidó a abandonar las conversaciones de conciliación patrocinadas por Noruega en Barbados después de que Maduro se retirara en medio de las sanciones de EE.UU. al petróleo. Sin embargo, al renunciar a las negociaciones, "la oposición le entregó a Maduro la potestad", sostuvo Smilde.

Después de un año de frustraciones, la oposición venezolana debe trabajar para sobrevivir, no superar, a un gobernante enquistado. En ese sentido, el compromiso de la legislatura de mantener a Guaidó —hábil conciliador— como presidente encargado es alentador. Los líderes democráticos de Venezuela harían bien en proponerse un regreso al diálogo, en una mesa donde EE.UU., Rusia, China e incluso Cuba también tienen un asiento.

“El gobierno y la oposición no pueden tener una mejor alternativa que tratar de llegar a una solución negociada”, indicó Smilde. La oposición democrática de Venezuela probó todas las alternativas en 2019. Tendrán que cambiar de rumbo o pasar otro año sin alcanzar una meta que requiere un compromiso a largo plazo.

Por Mac Margolis

Esta columna no refleja necesariamente la opinión de la junta editorial o de Bloomberg LP y sus dueños.