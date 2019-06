Wall Street presta millones a unicornios más populares de China

Los bancos de Wall Street están llevando sus libros de créditos a empresas unicornio de China.

Después de organizar miles de millones de dólares en préstamos para empresas estadounidenses de alto valor —y altas pérdidas de dinero— como Uber Technologies Inc., algunos bancos como Morgan Stanley y Goldman Sachs Group Inc. están dispuestos a hacer lo mismo con algunos de los mayores unicornios de China.

Ya ayudaron a Bytedance Ltd., propietario de la popular aplicación de video TikTok, que pidió un préstamo de US$ 1,300 millones en abril y estaría recaudando hasta US$ 1,400 millones para otras dos empresas de tecnología china, prestatarios que hasta hace poco rara vez habían recurrido al mercado de préstamos sindicados.

Los bancos están apostando a que los préstamos conducirán a mandatos más lucrativos, como ofertas públicas iniciales, tal como lo hicieron en EE.UU. con las grandes empresas admitidas para cotizar en bolsa como Uber y varios de sus pares. Pero esto no es una garantía, ya que la guerra comercial de China con EE.UU. se extiende a la industria de la tecnología.

Leverage Up

"Los rendimientos de estos préstamos son generalmente aceptables, dado que el apalancamiento tiende a ser bajo y se esperan oportunidades futuras de venta cruzada, incluidos los mercados de capital futuros y la financiación comercial", dijo Benjamin Ng, jefe de deudas sindicadas para Asia Pacífico y financiamiento de adquisiciones deCitigroup Inc. en Hong Kong.

Morgan Stanley, el principal patrocinador de la OPI de Uber en mayo, ganó US$ 41 millones por ese acuerdo, aproximadamente un año después de que el banco ayudara a organizar un préstamo de US$ 1,100 millones para la empresa de transporte compartido, según datos recopilados por Bloomberg.

Dropbox Inc. seleccionó bancos como Goldman para solicitar una línea de crédito de US$ 600 millones en 2017, dijeron en ese momento personas familiarizadas con el tema, aproximadamente un año antes de que la empresa de almacenamiento en la nube se hiciera pública.

Goldman fue uno de los principales suscriptores de la OPI.

Si la disputa entre EE.UU. y China se prolonga, los bancos podrían tener que esperar mucho tiempo para cobrar sus pagos de las empresas unicornio.