Ante guerra comercial, Brasil emerge ganador de peste porcina

La propagación de la peste porcina africana en China ha creado una gran oportunidad para que los proveedores de proteínas del mundo satisfagan la voraz demanda de la nación asiática. Hasta ahora, Brasil es uno de los grandes ganadores en la carrera de las exportaciones, superando a los productores estadounidenses competidores.

En Brasil, los precios del cerdo y el pollo han subido desde agosto, cuando China informó los primeros brotes de la enfermedad porcina. En Estados Unidos, los productores de carne de cerdo están luchando contra los precios al por mayor más bajos para esta época del año en un decenio. Eso contribuyó a que las compañías cárnicas brasileñas JBS SA y BRF SA superasen en bolsa a competidores estadounidenses como Tyson Foods Inc.Brazil pork, chicken prices have risen relative to the U.S.

Brasil está liderando la carrera ya que los productores estadounidenses sufren bajo el peso de una guerra comercial con China. Los aranceles a la carne de cerdo de Estados Unidos que entra en China son del 62%. Ahora se puede producir cerdo más barato en países como Brasil y Rumania, según Dhamu Thamodaran, director de estrategia y cobertura del principal productor Smithfield Foods Inc. China también ha prohibido el uso de pollo en Estados Unidos desde 2015 después de un brote de gripe aviar.

"La falta de un acuerdo entre Estados Unidos y China sobre el comercio está afectando los precios de Estados Unidos", dijo Leandro Fontanesi, analista de la industria cárnica de Bradesco en São Paulo.

Los precios internos de la carne de cerdo en Brasil han subido más de 60% en dólares desde agosto a los niveles más altos desde 2014 para esta época del año. El pollo ha subido un 23%, también a un máximo estacional de cinco años, mientras que la carne vacuna ha ganado alrededor del 8%. China y Hong Kong se han convertido en los principales destinos de las exportaciones de carne de Brasil en 2019, captando aproximadamente la mitad de los envíos de carne de cerdo, el 38% de la carne de vaca y el 18% de pollo.

El auge de las exportaciones se produce en un momento de menores niveles de producción en Brasil , lo que ha ayudado a impulsar los precios, según Mauricio Nogueira, jefe de Athenagro, una consultora con sede en São Paulo.

Entretanto, en Estados Unidos, ha habido un aumento en el volumen de cabezas de cerdos, creando un exceso interno. Cuanto más duren las tensiones comerciales entre Washington y Pekín, más permanente será el cambio en los flujos comerciales de productos agrícolas, dijo David Dines, director financiero del gigante de agronegocios Cargill Inc., la semana pasada.