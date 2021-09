El Gobierno de Argentina fijó nuevos precios para la adquisición en el mercado interno de bioetanol y biodiésel para su combinación obligatoria con gasolina y diésel, según informó el lunes en su Boletín Oficial.

En medio de una alta inflación doméstica, los valores de los biocombustibles de uno de los mayores productores mundiales de biodiésel son actualizados periódicamente para mantener su competitividad.

Según la resolución de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, se fijó en 59,350 pesos por litro (unos US$ 0.61) el precio del bioetanol a partir de caña de azúcar o en base a maíz para su mezcla obligatoria con gasolina, desde el nivel previo de 55,663 pesos por litro.

Otra medida situó en 122,453 pesos por tonelada (unos US$ 1,251) el valor de adquisición de biodiésel para su mezcla obligatoria con diésel para septiembre, en 124,900 pesos (unos US$ 1,276) por tonelada para octubre y en 127,400 pesos (unos US$ 1,301.6) por tonelada para noviembre.

El precio previo, fijado en julio, era de 112,000 pesos por tonelada.

Ambas resoluciones entrarán en vigencia “a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial”, afirmó la publicación.