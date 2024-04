La matriz de Facebook dedica cada vez más recursos a la inteligencia artificial, que requiere importantes inversiones en potencia informática, mientras se encuentra inmersa en una carrera armamentista con rivales como Alphabet Inc. y Microsoft Corp. por la supremacía en esta tecnología de rápido desarrollo. La empresa con sede en Menlo Park, California, elevó sus estimaciones de costos para este año y ahora cree que los gastos de capital ascenderán a entre US$ 35,000 y US$ 40,000 millones. Anteriormente, había estimado que los gastos relacionados con servidores, hardware de IA y centros de datos ascenderían a entre US$ 30,000 y US$ 37,000 millones.

“Prevemos que los gastos de capital sigan aumentando el próximo año, a medida que invirtamos agresivamente para respaldar nuestros ambiciosos esfuerzos de investigación y desarrollo de productos de IA y desarrollo de productos”, dijo la directora financiera Susan Li dijo en un comunicado, refiriéndose a 2025.

Al mismo tiempo, la empresa de redes sociales también proyectó unas ventas para el segundo trimestre de entre US$ 36,500 y US$ 39,000 millones, con el rango medio de esa previsión por debajo de la estimación media de los analistas.

Estos datos eclipsaron un primer trimestre sólido, con unos ingresos de US$ 36,500 millones, un 27% más que en el mismo periodo del año anterior. Y unos beneficios que se duplicaron con creces hasta los US$ 12,400 millones.

Las acciones cayeron hasta un 19% en las operaciones posteriores al cierre. La acción había subido un 39% en lo que va del año y había estado cotizando cerca de máximos históricos durante el último mes, en parte reflejando el entusiasmo en torno a la IA. Meta fue una de las acciones con mejor desempeño entre sus pares de las grandes tecnologías.

“A pesar de todos los audaces planes de IA de Meta, la empresa no puede permitirse el lujo de apartar la vista del núcleo del negocio: sus actividades publicitarias”, escribió Sophie Lund-Yates, analista de Hargreaves Lansdown en una nota el miércoles. “Eso no significa ignorar la IA, pero sí significa que el gasto debe ser específico y estar en línea con una visión estratégica clara”.

En el trimestre anterior, Meta anunció una recompra de acciones por US$ 50,000 millones, además del primer dividendo trimestral de la empresa, en un esfuerzo por aplacar inversionistas frustrados por el gasto agresivo en tecnologías que aún no han dado sus frutos por completo. El director ejecutivo Mark Zuckerberg ha pasado años invirtiendo dinero en esfuerzos para construir el llamado Metaverso, un mundo virtual donde espera que la gente algún día juegue y trabaje.

Reality Labs, la división Meta centrada en sus apuestas futuristas, informó una pérdida de US$ 3,850 millones en el primer trimestre, aproximadamente la misma que hace un año. Esa división, que también supervisa los visores de realidad virtual y las gafas inteligentes Ray-Ban de Meta, informó una pérdida anual de más de US$ 16,000 millones en 2023.

Pero en los últimos meses, Zuckerberg ha hecho de la IA una prioridad, reenfocando a Meta en la tecnología después de que OpenAI lanzara su chatbot ChatGPT en 2022, lo que desató un frenesí de competencia y desarrollo entre las grandes empresas tecnológicas. Meta ha comenzado a insertar IA en todas las facetas del negocio, desde Instagram y Facebook hasta sus gafas inteligentes.

En enero, Facebook anunció planes para un nuevo centro de datos de US$ 800 millones, y también uno para desarrollar sus propios chips para servicios de inteligencia artificial. Meta también está trabajando en varias iteraciones nuevas de su modelo de lenguaje, conocido como Llama, para impulsar chatbots y otros servicios de inteligencia artificial.