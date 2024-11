El Salvador ofrece recomprar bonos en dólares por tercera vez este año ante el nuevo impulso que recibe el presidente Nayib Bukele gracias al repunte del bitcóin y los resultados de las elecciones en Estados Unidos.

El gobierno abrió una oferta para recomprar una serie de bonos con vencimiento entre 2027 y 2034. Esos títulos tienen un monto principal combinado en circulación de más de US$ 2,500 millones, según un comunicado publicado el martes.

El comunicado no especifica cómo se pagará la operación, pero una persona familiarizada con la situación dijo que la recompra de deuda está supeditada a la obtención de nueva financiación. La persona, que pidió el anonimato porque la información no es pública, dijo que los detalles de la financiación no se han hecho públicos.

La deuda de El Salvador ha tenido un rendimiento del 4.7% desde que Donald Trump ganó las presidenciales de Estados Unidos la semana pasada, superando a todos sus pares de mercados emergentes excepto Ucrania, según datos compilados por Bloomberg.

“Todos los tenedores de bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública y voluntaria”, informó el presidente Bukele en su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter. La oferta inició con el anuncio del mandatario y según los términos para licitar concluirá el 18 de noviembre a las 5 de la tarde, hora de Nueva York.

Los inversionistas han considerado desde hace tiempo que un segundo mandato de Trump ayudaría a Bukele a obtener apoyo para un préstamo del Fondo Monetario Internacional.

El salvadoreño Nayib Bukele es uno de los presidentes latinoamericanos que se han acercado políticamente a Trump.

“El Salvador ha sido visto por el mercado como un ‘negocio Trump’, con expectativas de que una relación personal más fuerte entre los presidentes Bukele y Trump brinde beneficios a El Salvador”, dijo Katrina Butt, economista de AllianceBernstein en Nueva York. “Es poco probable que tengan suficiente efectivo para hacer este tipo de recompra. Es probable que tengan que acudir al mercado para financiar la transacción”.

El FMI, que ha estado en conversaciones con El Salvador para un posible acuerdo desde 2021, ha dicho repetidamente que el uso de bitcóin como moneda de curso legal en el país es un punto de conflicto.

Bukele convirtió a El Salvador en la primera nación en adoptar la criptomoneda como moneda de curso legal en 2021. Después del repunte de bitcóin impulsado por Trump, las tenencias de El Salvador se han disparado a US$ 515 millones, según un recuento del gobierno.

Recompras de deuda

El Salvador completó recientemente un canje de deuda por naturaleza en el que recompró US$ 1,000 millones en bonos con un descuento sobre el valor par y dijo que utilizará los ahorros para financiar la conservación del río más largo del país.

El gobierno también recompró US$ 487 millones en bonos en abril, después de recaudar US$ 1,000 millones en deuda con vencimiento en 2030 que incluía un título adicional de interés únicamente vinculado a su calificación crediticia o llegar a un acuerdo con el FMI.

Según el comunicado, el acuerdo más reciente está siendo gestionado por Bank of America. La oferta vence el 18 de noviembre a las 5 p.m. en Nueva York y el acuerdo está programado para el 25 de noviembre.

Un cartel de Bitcoin en un puesto de ropa en el primer aniversario de la adopción de Bitcoin en San Salvador, El Salvador, el miércoles 7 de septiembre de 2022. Foto: Camilo Freedman / Bloomberg

¿Qué dice la oferta?

Según la oferta, El Salvador se reserva el derecho de retrasar la fecha de liquidación sin extender el plazo de vencimiento. También de aceptar sólo una parte de los bonos presentados, no aceptar ninguna oferta o todas las ofertas y extender o cancelar la invitación con respecto a una serie o más serie de esos títulos públicos por cualquier motivo.

La operación consiste en que El Salvador compra su propia deuda en manos de inversionistas antes de su vencimiento y paga los títulos a precio de mercado. Esto significa un ahorro, ya que el gobierno salvadoreño no tiene que pagar los intereses.

El proceso de recompra incluye cinco emisiones de bonos con vencimiento en 2027, 2029, 2030, 2032 y 2034.

Por primera vez en diciembre de 2022 El Salvador concluyó el proceso de recompra de bonos de la deuda externa soberana por US$ 647.2 millones con vencimiento en 2023 y 2025. Bukele aseguró que con la operación el país se ahorró US$ 288 millones.

LEA TAMBIÉN: Las claves de los primeros 100 días del segundo mandato de Bukele en El Salvador

En abril de 2024 El Salvador concluyó la segunda recompra de bonos con vencimiento entre 2025 y 2019 por US$ 486.7 millones.

La tercera recompra de deuda soberna terminó el 12 de octubre por US$ 940.4 millones e incluía bonos con vencimiento entre 2027 y 2052.

Para esta transacción la embajada de los Estados Unidos en El Salvador informó que el Banco de Desarrollo de Estados Unidos cerró un acuerdo financiero de US$ 1,000 millones con el gobierno salvadoreño para financiar la recompra.

La embajada explicó que, para efectuar la “conversión de deuda más grande de la historia”, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) proporcionará US$ 1,000 millones en seguro de riesgo político, mientras que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) dará una carta de crédito en espera de US$ 200 millones.

A través de esta transacción el gobierno de El Salvador obtendrá más de US$ 352 millones en ahorro a lo largo del vencimiento de la deuda.

Con información de Bloomberg y AP

LEA TAMBIÉN: Denuncian al partido de Bukele por falta de transparencia en uso de fondos estatales