El Banco Central de Argentina dispuso este jueves que hasta finales de este mes los bancos que operan en el país no alteren su actual nivel de tenencias de dólares, en momentos en que la cotización de la moneda estadounidense ha tocado nuevos máximos ante la creciente demanda.

La medida fue adoptada por el directorio del Banco Central, que en un breve comunicado anunció su resolución.

“Las entidades financieras tendrán que mantener hasta fin de mes la posición global en moneda extranjera en el mismo nivel del promedio mensual de saldos diarios registrado en octubre o el vigente al día de hoy, el que resulte menor”, dijo la autoridad monetaria en su comunicado.

En la práctica, la medida limita la demanda de dólares por parte de las entidades financieras en momentos de creciente tensión en el mercado cambiario doméstico.

El denominado “dólar blue” (mercado informal minorista) alcanzó este jueves un nuevo máximo de 200 pesos por unidad para la venta, aunque sobre el cierre de la jornada recortó su valor a 199 pesos.

En tanto, el precio del dólar en la plaza formal minorista, donde las operaciones están muy acotadas por diversas restricciones impuestas por las autoridades argentinas, avanzó 25 centavos y también tocó un nuevo máximo de 105.25 pesos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación.

Las presiones cambiarias han sido crecientes en las últimas jornadas, a medida que se aproximan las elecciones legislativas del 14 de noviembre y aumentan las dudas de los inversores sobre el complejo devenir de la economía argentina.

La fuerte emisión monetaria registrada desde la derrota electoral del oficialismo en las elecciones primarias de septiembre último y la aceleración de la ya alta inflación en Argentina alimentan los temores entre los inversores de una potencial mayor devaluación del peso tras los comicios del próximo mes.

Los inversores miran con atención al Banco Central, particularmente sus niveles de emisión de pesos argentinos para asistir al Tesoro y la pérdida de reservas monetarias a fuerza de ventas diarias de dólares para intentar sostener el tipo de cambio.

Las reservas totales del Banco Central cerraron este jueves en US$ 42,576 millones, pero sus reservas netas serían, según cálculos de la firma Portfolio Personal Inversiones, de US$ 3,599 millones, mientras que las reservas netas líquidas (excluyendo derechos especiales de giro del FMI y oro) apenas serían de US$ 778 millones.

Para el economista Gustavo Ber, este “drenaje” diario de reservas netas continúa despertando “crecientes preocupaciones” entre los operadores, “toda vez que se reconoce que la dinámica no resulta sustentable y así deberían adoptarse medidas tras los comicios”.