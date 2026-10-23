Los Premios Princesa de Asturias han galardonado desde su primera edición en 1981 a 45 personalidades de Latinoamérica, un prestigioso palmarés al que se suma este viernes el futbolista argentino Lionel Messi, uniéndose así a otros nombres ilustres de la región como Mario Vargas Llosa, Luiz Inácio Lula da Silva, Quino y Alma Guillermoprieto.

Los Premios Princesa de Asturias, considerados los máximos galardones del ámbito cultural e intelectual hispanohablante, son entregados cada año por los reyes de España a personalidades e instituciones que promueven los valores científicos, culturales y humanísticos del patrimonio universal.

Entre estas instituciones, han sido premiadas 19 latinoamericanas como, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología de México, el Pueblo de Puerto Rico, la Selección de Fútbol de Brasil, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El nombre del galardón, antes llamado Príncipe de Asturias, hace referencia desde hace unos años a la heredera de la Corona española, la princesa Leonor, quien presidirá este viernes junto a sus padres, Felipe VI y Letizia, y su hermana, la infanta Sofía, la ceremonia de entrega que acoge anualmente el Teatro Campoamor de Oviedo, capital del Principado de Asturias (norte de España).

Los galardones abarcan ocho categorías distintas: Artes, Comunicación y Humanidades, Investigación, Ciencia y Técnica, Cooperación Internacional, Ciencias Sociales, Deportes, Letras y Concordia.

OVIEDO, 22/10/2026.- El delantero argentino Leo Messi, galardonado con el Princesa de los Deportes, es recibido este jueves en hotel de La Reconquista de Oviedo. Junto a él, su esposa, Antonella Roccuzzo. EFE/ Eloy Alonso

El papel de Latinoamérica

Latinoamérica siempre ha tenido un papel fundamental en estos premios y, durante los primeros nueve años de su historia, el Premio de Cooperación estuvo centrado exclusivamente en proyectos iberoamericanos.

En total, hay 64 galardones entregados a quince países de América Latina, algunos a dos conjuntamente: México (21), Argentina (8), Colombia (8), Brasil (8), Venezuela (4), Perú (4), Guatemala (4), Cuba (3), Chile (2), Honduras (2), Costa Rica (2), El Salvador (1), Panamá (1) Uruguay (1) y Puerto Rico (1).

El historial de galardonados incluye a algunas de las figuras más influyentes del pensamiento, la cultura popular y la vida pública latinoamericana de las últimas décadas.

En el ámbito literario, la lista incluye a exponentes de las letras hispanas como el mexicano Juan Rulfo (Letras, 1983) y el nobel peruano Mario Vargas Llosa (Letras, 1986), a los que se suma el icónico dibujante argentino Quino (Comunicación y Humanidades, 2014), creador de Mafalda.

La dimensión política y social de la región ha quedado reflejada en reconocimientos como el otorgado al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (Cooperación Internacional, 2003), mientras que el panorama deportivo suma este año a la máxima estrella del fútbol mundial, el argentino Lionel Messi (Deportes).

Solo seis mujeres

Del casi medio centenar de personalidades latinas que han obtenido este galardón en las últimas cuatro décadas únicamente seis son mujeres, cada una distinguida en una categoría diferente.

El liderazgo femenino comenzó a abrirse paso con la activista indígena guatemalteca Rigoberta Menchú (Cooperación Internacional, 1998), distinguida por su defensa de los derechos humanos y de los pueblos originarios, a la que siguió la novelista brasileña Nélida Piñón (Letras, 2005), galardonada por su aportación a la literatura en lengua portuguesa.

El compromiso público y la narración periodística sumaron nuevos nombres con la política y activista colombiana Íngrid Betancourt (Concordia, 2008), reconocida como símbolo de la resistencia pacífica, y la cronista mexicana Alma Guillermoprieto (Comunicación y Humanidades, 2018), premiada por ser un referente fundamental del periodismo narrativo en español.

Finalmente, la nómina de referentes la completan la ecóloga argentina Sandra Myrna Díaz (Investigación Científica y Técnica, 2019), distinguida por sus hallazgos pioneros sobre la biodiversidad vegetal y el impacto del cambio global, y la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide (Artes, 2025), una de las creadoras más influyentes del arte iberoamericano.

Premios para Perú

Los cuatro galardonados peruanos en la historia de los Premios Princesa de Asturias (antes denominados Premios Príncipe de Asturias) son:

Mario Vargas Llosa

• Categoría: Premio Príncipe de Asturias de las Letras (1986)

• Motivo: Concedido por sus extraordinarias dotes de fabulación literaria y la riqueza y variedad de su obra, compartido en esa edición con el lingüista Rafael Lapesa.

Javier Pérez de Cuéllar

• Categoría: Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional (1987)

• Motivo: Otorgado por su destacada labor al frente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su permanente trabajo en favor de la paz y el diálogo entre las naciones.

Villa El Salvador (Lima, Perú)

• Categoría: Premio Príncipe de Asturias de la Concordia (1987)

• Motivo: Reconocida como experiencia urbano-popular y ejemplo de solidaridad, organización comunitaria y defensa de los derechos humanos.

Gustavo Gutiérrez Merino

• Categoría: Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades (2003)

• Motivo: Teólogo peruano e iniciador de la teología de la liberación, distinguido junto a Ryszard Kapuscinski por su preocupación por los sectores más desfavorecidos.