Trump Media, la empresa de Donald Trump que engloba su red social Truth Social, perdió alrededor del 30% de su valor en bolsa desde que debutó hace un mes en el índice Nasdaq, sujeta al vaivén de los especuladores y de la situación judicial del expresidente.

Trump Media & Technology Group (TMTG), su nombre completo, salió al mercado el 26 de marzo al fusionarse con Digital World Acquisition Corp., una sociedad instrumental cuyo único propósito sacar a bolsa a otra empresa, conocida como “spac”, y en un inicio la operación fue un éxito.

La “spac” pasó de valer menos de US$ 50 por acción el día anterior al debut a dispararse en la apertura siguiente hasta los US$ 70, ya fusionada con TMTG y llevando las iniciales de Trump como etiqueta. Después hubo unas horas de locura en la bolsa en las que alcanzó un pico de US$ 79.

Fue una buena noticia para Trump, el accionista mayoritario con una participación en torno al 60%, aunque una cláusula le impide vender acciones hasta septiembre y eso significa que su patrimonio está ligado a la marcha de la cotizada y ese dinero está bloqueado en un momento en que necesita liquidez.

No obstante, los fundamentos financieros que TMTG ha divulgado hasta ahora, y en los que se fijan analistas e inversores, pintan una imagen nada halagüeña: pérdidas de US$ 58 millones en 2023, previsiones de números rojos en el futuro y el reconocimiento de unos débiles controles internos.

Esa situación ha hecho a TMTG atractiva para los especuladores conocidos como ‘short-sellers’, fondos o individuos ‘bajistas’, que ganan dinero con apuestas por la caída de una cotizada y han popularizado el término de “acción meme” que se aplica a títulos volátiles como GameStop o AMC.

Tras empezar el inédito juicio penal contra Trump en Nueva York, las acciones de la firma cayeron un 15%, y recortaron otro 10% tras divulgar sus planes de dedicarse a la televisión en “streaming”, aunque las fuertes oscilaciones a uno y otro lado son la tónica y lo raro es una jornada tranquila.

¿Manipulación bursátil?

En todo caso, la expectación por la salida a bolsa que dio impulso a las acciones parece haber dado paso a actores del mercado más interesados en el dinero que en la política, y que están dando quebraderos de cabeza a la dirección ejecutiva de TMTG.

El consejero delegado de la empresa, Devin Nunes, un antiguo cargo del Partido Republicano, ha pedido ayuda a los directivos del índice Nasdaq por lo que considera “manipulación” bursátil, acusando a cuatro firmas de acaparar el 60% de su volumen de negociación, entre ellas el fondo de riesgo Citadel.

Citadel aseguró que sigue la ley y llamado a Nunes “perdedor proverbial”, un lenguaje que revela una historia de trasfondo: el jefe de la entidad, Ken Griffith, apoyó la campaña de Nunes al Congreso antes de que este la dejara por Trump Media, y también apoyó a Nikki Haley, exrival de Trump por la Casa Blanca.

Rencillas políticas y especulación bursátil aparte, Trump Media cierra su primer mes con la acción por encima de US$ 40 y una capitalización de US$ 5,770 millones, un punto medio entre el pico inicial de US$ 70 y el punto de US$ 22 en que tocó fondo tras el inicio del juicio penal.

La última semana ha sido positiva para ‘DJT’ y para el portador de esas iniciales, puesto que se mantiene por encima de un mínimo acordado en los trámites de salida a bolsa para que el expresidente obtuviera un “bonus” de millones de títulos que amplían su potencial botín.

Trump afronta cuantiosas multas tras los juicios por fraude contra la Organización Trump y por difamación contra la escritora E. Jean Carroll, así como gastos para otros procesos, sin olvidar su campaña como principal candidato republicano a la Casa Blanca.

