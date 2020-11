Por Tyler Cowen

Todas las elecciones tienen ganadores y perdedores, no solo entre los candidatos, sino también en el mundo político e intelectual más amplio. Un análisis de los resultados hasta el momento nos permite calcular qué temas e ideas han perdido o aumentado su estatus como resultado de la votación de esta semana en EE.UU.

Estos son algunos perdedores:

Secesionismo: varios libros populares se han publicado recientemente argumentando que EE.UU. se iba a dividir. ¿En serio? ¿Cómo funcionaría la asignación de diferentes partes del país? En el 2016, a Donald Trump le fue sorprendentemente bien en algunos estados cruciales del Medio Oeste, mientras que este año Joe Biden debe su actuación a algunos de esos mismos estados. Si EE.UU. se dividiera en dos, ¿a dónde irían Wisconsin y Michigan? Arizona generalmente es bastante republicano, pero este año es un estado disputado y posiblemente será ganado por Biden. O considere Georgia y Florida, dos estados en el sur profundo donde la carrera fue muy cerrada. ¿Por qué echarían su suerte de manera decisiva en una u otra dirección?

No creo que la idea haya sido viable. Pero creo que cualquier conversación sobre la secesión puede ser aplazada por mucho tiempo.

El dinero en la política: es una acusación común que el sistema de financiamiento de campañas de EE.UU. está averiado y que el dinero puede comprar elecciones. Sin embargo, los demócratas no capturaron el Senado a pesar de la recaudación de fondos récord, ya que numerosos candidatos mejor financiados no pudieron ganar. “Desperdiciaron una gran cantidad de dinero”, dijo el senador Lindsey Graham en su discurso de victoria la noche del martes, en declaraciones a “todo el pecado liberal de Nueva York y California” que ayudó a su oponente a recaudar más de US$ 100 millones.

La ventaja monetaria de Biden tampoco le dio una ventaja decisiva contra Trump, incluso si gana las elecciones en la cuenta final. El papel del dinero en la política está sobrevalorado y puede estar cayendo. Simplemente no cuesta mucho usar las redes sociales de manera efectiva.

Élites altamente educadas: si los hubiéramos leído y escuchado solo a ellos, nos habría sorprendido que la carrera fuera tan cerrada. También nos habría sorprendido que Trump perdiera terreno con los votantes blancos y ganara terreno con los hombres negros y especialmente los latinos, al menos de acuerdo con las encuestas a boca de urna. La teoría crítica de la raza, que trata de entender el racismo y las relaciones raciales desde la perspectiva de la izquierda académica progresiva, también tiene una falla aquí.

Confinamientos: a pesar de la voluntad de los estadounidenses de incurrir en considerables sacrificios para limitar la propagación del coronavirus, los votantes no parecieron molestos por las fallas de Trump en adoptar regulaciones más estrictas sobre el comercio. Si fuera un gobernador que tomara decisiones políticas en este momento, estaría prestando mucha atención.

En términos más técnicos, la hipótesis de la ciencia política del “voto retrospectivo” tuvo un impacto. La teoría sugiere que el electorado evalúa a los titulares según el desempeño económico reciente y vota en consecuencia, independientemente de si los titulares tienen la culpa. Sin embargo, Trump presidió más de 320,000 muertes en exceso relacionadas con el COVID-19, así como enormes contracciones en el PIB y el empleo. Pero esos fracasos no lo sacaron de la carrera. Muchos de sus partidarios todavía parecen haber sentido que lidiaría mejor en el futuro.

Y estos son algunos ganadores:

El libertarismo de California: como señaló el economista John Cochrane, los californianos tomaron medidas libertarias en una serie de iniciativas electorales, como el rechazo a nuevos impuestos a los negocios, a un resurgimiento de la acción afirmativa y a obligar a Uber y a Lyft a convertir a sus contratistas independientes en empleados regulares. Tal vez la orientación “despierta” del Estado Dorado está siendo desactivada.

Despenalización de las drogas: Oregón votó para despenalizar la heroína, la metanfetamina y la cocaína. Washington DC, Nueva Jersey y Arizona legalizaron el cannabis. La psilocibina se despenalizó en DC y la terapia con psilocibina se legalizó en Oregón. Este asunto continúa avanzando.

Leo Strauss: Según una estimación, los encuestadores estuvieron desfasados por cerca de siete puntos porcentuales, y eso fue después de una elección presidencial anterior en la que sus proyecciones estuvieron desfasadas por aproximadamente cinco puntos. Parte del problema es que las personas no responden tanto a sus teléfonos ni hablan con los encuestadores como solían hacerlo. Pero es muy probable que muchos de los partidarios de Trump temieran mostrarse como tal, incluso ante un encuestador anónimo. Si se está preguntando, Leo Strauss fue un filósofo político del siglo XX que enfatizó que las personas a menudo tienen miedo de presentar sus verdaderas opiniones a los demás.

La democracia estadounidense: tal vez es prematuro decirlo, pero hasta ahora Estados Unidos ha celebrado una elección muy disputada en condiciones de pandemia. La participación fue mucho mayor de lo habitual, y hasta ahora no ha habido mucha violencia relacionada con las elecciones. ¿Podría ser que el sistema realmente funciona?