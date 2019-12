El 2019 ha sido un año difícil para el mercado inmobiliario de lujo de Nueva York.

Los contratos firmados para viviendas en Manhattan con un precio de US$ 4 millones o más cayeron un 16% en el 2019, y el valor total de las transacciones se redujo a US$ 7,650 millones, el nivel más bajo desde el 2012, según un informe de la agencia de lujo Olshan Realty Inc.

El mercado de lujo en la ciudad de Nueva York está sufriendo el impacto y el inventario se acumula a medida que las promotoras tienen dificultades para encontrar compradores para propiedades exclusivas.

Los compradores internacionales que hace unos años engullían condominios por dinero en efectivo casi han desaparecido, y los cambios en la legislación fiscal también han perjudicado al mercado.

Incluso con unas tasas de interés bajas, la ley federal promulgada en el 2018 que limita las deducciones por impuestos locales a US$ 10,000 empujó “el mercado en una espiral descendente, y no nos hemos recuperado desde entonces”, dijo Donna Olshan, presidenta de la firma.