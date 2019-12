A pocos días de iniciar la temporada de verano, muchos peruanos están buscando un lugar fuera del ruido y el estrés de la ciudad y pasar unos días, o todas las vacaciones, cerca a la playa, disfrutando de la brisa marina y las olas del mar.

Por esta razón, el portal de bienes raíces Properati Perú, da a conocer los resultados de un reciente estudio sobre las preferencias de los limeños al momento de alquilar o vender un inmueble de playa.

Se estima que, a la fecha, conforme se encuentre más cerca se está a la temporada de verano, la oferta de inmuebles crecerá día a día. Por ello, se comparte 5 tendencias de este sector para el 2020:

1. PLAYAS DEL SUR CHICO, LAS PREFERIDAS: El estudio de Properati Perú, señaló que las playas más buscadas o demandadas para rentar o comprar un inmueble en un balneario se encuentran, en su mayoría, en el sur chico de la capital: En primer lugar está Punta Hermosa, le siguen San Bartolo, Punta Negra, Pucusana y Asía. Al norte de Lima, el balneario más buscado es Ancón. Este interés va en crecimiento, por ejemplo, de octubre a noviembre, las búsquedas de alquiler o compra en casa de playa aumentó en 115% con respecto al mes anterior.

2. LAS PLAYAS MÁS OFERTADAS: Analizando la oferta, existe una correlación con la demanda. Las playas con mayor oferta para rentar o comprar un inmueble, según la plataforma, se ubican en el sur de Lima, Punta Hermosa, San Bartolo, Punta Negra y Pucusana; con excepción de Ancón, que se encuentra al norte del a ciudad.

3. SI VA A ALQUILAR: Si está pensando en alquilar, mucha de la oferta para alquilar un inmueble en el verano suelen hacerlo por la temporada completa, que se caracteriza por empezar los días previos a la navidad hasta Semana Santa. El ticket promedio de alquiler, para una casa de playa varía según la ubicación de la misma. Por ejemplo, en Punta Hermosa es US$ 7,595, Asia con US$ 7,500 y Punta Negra, US$ 5,333. Para el caso, de alquiler de departamentos por temporada figuran las siguientes opciones: San Bartolo US$ 13.983, Pucusana US$ 5000, y Punta Hermosa US$ 3,797.

4. SI VA A COMPRAR: La compra de una casa de segundo uso, como una casa de playa, es una tendencia que va en alza. Muchas veces, la compra va con fines de negocio y obtener una renta que proviene del alquiler o tenerlo como un lugar de ocio para pasar tiempo de calidad con la familia o amigos. Los precios por metro cuadrado para una casa, varían de acuerdo a la ubicación del inmueble: En Asia, el m2 es de US$ 2,358; en Pucusana, el m2 es de US$1611; y Punta Hermosa, el m2 es de US$1,310. En lo que respecta a la venta de departamentos, el precio por metro cuadrado es: para Punta Negra, US$1,909; Punta Hermosa, US$ 1,679; y San Bartolo US$1,491.

5. OFERTA EN ALZA: El incremento en la oferta por este tipo de inmuebles se está dando en Lima como en el resto del Perú. Desde el mes de septiembre, Properati Perú registró un 9% en septiembre, en la cantidad de anuncios, que a su vez crecieron 13% en octubre respecto al mes anterior, y 37% en noviembre. Ello señala, el potencial que tendrá este rubro que se prepara para la creciente demanda que se irá dando conforme se aproximan las fiestas de fin de año.